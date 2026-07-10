Gordon & MacPhail veröffentlicht letzten Talisker unter dem Connoisseurs Choice Label – Talisker 1987

Seit 1968 gibt es die Serie Connoisseurs Choice von Gordon & MacPhail, eine Reihe von Abfüllungen, die viele altgediente Whiskyfans durch ihr bisheriges Whiskyleben begleitet hat. Man konnte sich fast immer auf die Qualität der Abfüllungen verlassen, und die Serie hat sich den Größen ebenso wie den selten veröffentlichten Brennereien angenommen.

Nun geht innerhalb der Serie eine Ära zu Ende: Gordon & MacPhail kündigt an, dann mit dem Talisker 1987 der letzte aus der Inseldestillerie unter diesem Label veröffentlicht wird. 451 Flaschen von ihm wird es geben, sie kosten jeweils 1.250 Pfund.

Das schreibt Gordon & MacPhail dazu:

1987 from Talisker Distillery Laid down in 1987, this whisky has been carefully nurtured for 39 years in a refill Sherry butt. Distilled on the 3rd March 1987 and spending its entire maturation in cask no. 22601101, before being bottled on the 30th April 2026 at cask strength of 51.4% ABV. Fragrant raisin and clove spice are complemented by tangerine zest. Jammy figs combine with vibrant strawberries and cracked black pepper. On the palate subtle cocoa develops alongside pressed apple. A full, spicy finish with lingering citrus and a hint of ash. 451 bottles of this whisky are now available at £1,250 per bottle.

Und hier noch die Tasting Notes:

Fragrant raisin and clove spice are complemented by tangerine zest. Jammy figs combine with vibrant strawberries and cracked black pepper. On the palate subtle cocoa develops alongside pressed apple. A full, spicy finish with lingering citrus and a hint of ash. Official Tasting Notes

Wer sich für die Flasche interessiert, kann sich hier auf der Webseite dafür registrieren.