Tastings mit Serge Valentin & Sebastian Jäger, Annabel Thomas, Gordon & MacPhail sowie Tormore eröffnen die Whisky Live Germany 2026

Der Publikumstag der Whisky Live Germany 2026 in Hamburg am 10. Oktober bringt nicht nur wieder jede Menge Aussteller und Abfüllungen, sondern auch hochkarätige Master Classes, die einen tieferen Einblick in Whisky bieten. Vier davon sind nun bereits angekündigt und können ab Montag, den 13 Juli um 10 Uhr gebucht werden. Da es bei jeder Master Class nur 30 Plätze gibt, ist rasches Handeln angeraten.

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Diese Masterclasses eröffnen die Whisky Live Germany 2026:

Tickets für Tastings mit Serge Valentin & Sebastian Jäger, Annabel Thomas, Gordon & MacPhail sowie Tormore ab Montag erhältlich

Hamburg, 10.07.2026 – Mit den ersten vier Masterclasses gibt die Whisky Live Germany 2026 einen Vorgeschmack auf ihr Tasting-Programm am Publikumstag. Erstmals wird zudem auch am Fachbesuchertag eine Masterclass angeboten. Tickets für die Verkostungen sind ab Montag, 10 Uhr, über die Website erhältlich.

Rund drei Monate vor der Whisky Live Germany am 10. und 11. Oktober im CCH – Congress Center Hamburg gibt Veranstalter Kirsch Import die ersten Masterclasses des Spirituosen-Events bekannt. Erneut werden internationale Persönlichkeiten der Whiskywelt sowie renommierte Brennereien das offizielle Verkostungsprogramm eröffnen.

Den Auftakt gestalten auch 2026 Serge Valentin (whiskyfun.com) und Sebastian Jäger (Wu Dram Clan). Gemeinsam führen sie durch ausgewählte Sonderabfüllungen zum 50-jährigen Jubiläum von Kirsch Import – mit Aromen, die selbst anspruchsvolle Genießer nicht alle Tage im Glas haben.

Mit Annabel Thomas ist außerdem die Gründerin der schottischen Bio-Brennerei Nc’nean zu Gast. In einem Blending-Workshop kreieren Interessierte ihren eigenen Whisky mit der Pionierin für nachhaltigen Single Malt. Die Komponenten stammen aus der kommenden „Quiet Rebels“-Abfüllung.

Zum Kirsch-Import-Jubiläum lässt Gordon & MacPhail den Importeur auf luxuriöse Weise hochleben: mit einem Set aus Single Malts der vergangenen fünf Jahrzehnte. Nur 50 dieser Anniversary Collections gibt es. Eine davon wird exklusiv auf der Whisky Live Germany verkostet.

Auch Tormore ist mit einer eigenen Masterclass vertreten. Die Speyside-Brennerei, die seit 1959 fruchtigen Single Malt produziert und lange vor allem für Blends geschätzt wurde, startet unter Führung der Elixir Distillers in eine neue Generation. Wie die Vision der „Pearl of Speyside“ aussieht und schmeckt, zeigt Senior Brand Ambassador Douglas Cook.

Neu ist in diesem Jahr ein Masterclass-Angebot für den Fachbesuchertag. Unter dem Titel „French Spirits 101“ zeigen zunächst Serge Valentin und Sebastian Jäger praxisnah, wie sich Cognac, Armagnac und Calvados erfolgreich verkaufen lassen. Teilnehmende lernen die unterschiedlichen Kategorien kennen, erhalten Verkaufsargumente und erfahren, welche Zielgruppen und Preisklassen besonders attraktiv sind.

Tickets für die vier Masterclasses am Publikumstag sowie die Fachbesucher-Masterclass sind ab Montag, 13. Juli, um 10 Uhr über die Website der Whisky Live Germany erhältlich. Die Teilnahme ist jeweils auf 30 Plätze begrenzt und nur in Kombination mit einer Eintrittskarte für die Messe beziehungsweise dem Fachbesucherticket möglich.