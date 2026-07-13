Wer sind die drei Gewinner von je 1 Flasche des neuen Tormore 16 y.o. – im Wert von je 79,90 €? Hier steht’s!

In der Speyside tut sich was – Tormore, jene Brennerei, die man nicht zu Unrecht als das „Tor zur Speyside“ bezeichnet, bringt nun endlich, nach den vielgelobten Preview-Abfüllungen vor einem Jahr, wieder eine Core Range auf den Markt – und Sie, liebe Leser, konnten dank unseres Gewinnspiel-Partners Kirsch Import unter den ersten sein, die das Top-Bottling der Core Range besitzen und verkosten dürfen:

Wir verlosten unter unseren Lesern drei Flaschen des brandneuen Tormore 16 y.o., das Flagschiff der ab jetzt ständig erhältlichen Abfüllungen der Speyside-Brennerei – im Wert von je 79,90 €! Und die Beteiligung an diesem Gewinnspiel war wieder einmal riesig – wir sagen auch im Namen der Brennerei und des Gewinnspiel-Partners ganz herzlichen Dank dafür!

Bevor wir Ihnen aber nun verraten, wen unsere virtuelle Glücksfee diesmal als Gewinner gezogen hat, hier nochmals Wissensweres über die Brennerei und den Preis:

„Pearl of Speyside“: Tormore kehrt ins Rampenlicht zurück

Ausgewogen, elegant und geprägt von hellen Fruchtnoten: Tormore zählt zu den verborgensten Schätzen der Speyside. Die 1959 gegründete Brennerei wurde als lebendiges Dorf für Whiskyhandwerker konzipiert – ein Ort, an dem Gemeinschaft und Handwerkskunst zusammenfinden. Über Jahrzehnte floss ihr charaktervoller Single Malt vor allem in bekannte Blends. Heute rückt Tormore wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit und zeigt, was diesen Speyside Malt so besonders macht: zeitlose Eleganz, harmonische Fruchtigkeit und ein unverwechselbarer Stil.

Tormore Distillery: Tradition neu gedacht

Mit dem Erwerb der Brennerei durch die Elixir Distillers im Jahr 2022 begann ein neues Kapitel. Die Vision: den ursprünglichen Charakter von Tormore wieder stärker herauszuarbeiten und den Fokus konsequent auf Qualität und Geschmack zu legen. Die Brennerei selbst gilt als eine der architektonisch eindrucksvollsten der Speyside. Ihr New Make zeichnet sich durch Noten von Birnen, Nektarinen und Walnüssen aus – elegant, fruchtbetont und bemerkenswert vielschichtig. Ausgewählte Fassreifungen unterstreichen diese Eigenschaften, ohne den Destillatcharakter zu überdecken. So entsteht ein Single Malt, der seine Herkunft selbstbewusst in Szene setzt.

Eine neue Generation Tormore: Die fruchtig-elegante Core Range

Mit ihrer dreiteiligen Core Range rückt die Speyside-Brennerei erstmals seit vielen Jahren wieder ihre eigenen Single Malts konsequent in den Mittelpunkt. An der Spitze der neuen Standards steht der Tormore 16 y.o.

Der Single Malt vereint die fruchtige DNA der Brennerei mit den komplexen Einflüssen von Sherryfässern aus amerikanischer und europäischer Eiche. Während Cream Sherry süße, weiche Fruchtnoten beisteuert, sorgt Oloroso Sherry für eine nussige, fast herzhafte Würze. So entsteht ein wunderbar ausbalancierter Whisky mit cremigem Mundgefühl und Noten von Brioche mit Gewürzbutter, Datteln, Zitronenöl, Heidelbeerkonfitüre und Vanillefudge.

Ihr Gewinn: 3 x 1 Flasche des brandneuenTormore 16 y.o. im Wert von je 79,90 €!

Tormore 16 y.o., Speyside Single Malt Scotch Whisky (46,8% vol., 0,7 Liter):

Nach langer Wartezeit können Sie jetzt erstmals wieder Tormore pur erleben

16 Jahre doppelt gereift

veredelt in Cream- & Oloroso-Sherryfässern

vollmundiges, cremiges Profil mit Noten von Brioche, Gewürzbutter, Datteln, Fudge, Zitronenöl und Heidelbeerkonfitüre

weder gefärbt noch kühlfiltriert

präsentiert in hochwertiger Geschenkverpackung

Und je eine der drei Flaschen des neuen Tormore 16 y.o. im Wert von je 79,90 € gewonnen haben:

Dominik Fuchs aus 66265 Heusweiler

Ulrich Klotzky aus 24944 Flensburg

Louis Lay aus 79312 Emmendingen

Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich und freuen uns mit ihnen. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet und sollte schon bald bei Ihnen sein.

Und gleich heute geht es bei uns mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – wiederum wird es drei Preise geben, und wiederum dreht es sich um eine interessante Neuheit aus der Speyside. Schauen Sie glich wieder bei uns vorbei und nutzen Sie Ihre Chance – wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team