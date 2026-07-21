Neu bei Kirsch Import: Ölig, wachsig & mysteriös von den Thompson Bros., Isle of Raasay Hungarian Oak sowie Glenturret 14 y.o. Peat Smoked – 2025

Auch am heutigen Dienstag können wir Ihnen wieder die Neuheiten vorstellen, die über Kirsch Import ihren Weg in den Handel in Deutschland finden werden.

Die Thompson Bros. sind gleich dreimal vertreten. Neben dem Final Release des TB/BSW Blended Scotch Whisky und acht Jahre alten Sutherland Single Malt ist dies auch Batch 6 der Mystery Malt Series, zu der 38 Whiskys im Alter von sechs bis 29 Jahren gehören.

Mit der Limited Edition Hungarian Oak Sherry setzt Raasay ihre Maturation Series fort, und von The Glenturret erreicht die 2025er Ausgabe ihres Glenturret 14 yo Peat Smoked unseren Markt.

Alles zusammengerechnet werden also insgesamt 42 neue Abfüllungen den Handel erreichen!

Hier alle Details (so weit wie möglich) sowie Verkostungsnotizen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Ölig, wachsig & mysteriös:

Thompson Bros. mit festen Größen & Überraschungen

Von der finalen Auflage eines populären Blended Scotch über noch beliebteren Clynelish Single Malt bis hin zum begehrten Mystery Malt: Die neuen Releases der Thompson Bros. lassen keine Liebhaberwünsche offen.

Hinter dem kryptischen TB/BSW 9 y.o. verbirgt sich ein Erfolgs-Blend mit Highland-Seele. Die Zutaten? Ein top Preis-Genuss-Verhältnis und das nostalgische Sherry-Profil der Reihe. Dieses Final Release bietet die letzte Chance auf den Genuss des gefeierten schweren, öligen Whiskys mit Noten von antikem Leder und Möbelpolitur.

TB/BSW Blended Scotch Whisky 9 y.o.

Final Release – Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 45% | Ohne Farbstoff

Clynelish ist nicht nur der Highland-Liebling der Thompson Bros. Mit dem Sutherland (Clynelish) 8 y.o. zollen sie der Küstenbrennerei Tribut und fangen ihre Essenz ein – ölig, mineralisch und unverwechselbar wachsig.

Sutherland (Clynelish) 8 y.o.

Batch 001 – Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase vereinen sich maritime Akzente mit hellen Zitrusfrüchten, die von einer charakteristisch wachsigen und öligen Textur getragen werden.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine lebendige Mineralität im Zusammenspiel mit feiner Honigsüße und der typischen öligen Fülle der Küstendestillerie.

Nachklang: Der langanhaltende Nachklang überzeugt durch seine maritime Präsenz und eine dezent würzige Note.

Was diesen Sutherland auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr seine unverkennbare, fast schon archaische Textur. In einer Welt voller überladener Finishes besinnt sich dieser Single Malt auf das Wesentliche: den puren, wachsigen Charakter einer Highland-Legende, der hier in seiner jugendlichen Brillanz eingefangen wurde.

Eine lokale Hommage aus dem Herzen Sutherlands

Die Thompson Brothers aus Dornoch haben mit diesem Batch 001 eine Liebeserklärung an ihren unmittelbaren Nachbarn, die weltberühmte Clynelish Distillery, geschaffen. Nur wenige Meilen trennen den Abfüller von der Brennstätte, deren Destillat für seine ölige Fülle und mineralische Tiefe bekannt ist. Die Reifung von acht Jahren in handverlesenen Fässern bewahrt die lebendige Note des Spirits, während die Abfüllung mit 48 % Vol. ohne Kältefiltration und ohne Farbstoffe den unverfälschten Brennereistil konserviert.

Wachsige Eleganz und maritime Aromen

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem strahlenden Gelbgold. Das Bouquet offenbart sofort die für die Destillerie so typische wachsige Textur, begleitet von hellen Zitrusaromen, grünem Obst und einer feinen, maritimen Note. Am Gaumen entfaltet sich eine lebhafte Komplexität aus salziger Tiefe und dezenter Honigsüße, die in ein langanhaltendes, würzig-mineralisches Finale übergeht.

Ein Charakterstück für Kenner puristischer Highlands

Dieser Sutherland ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Besondere im Authentischen suchen und die maritime Würze der schottischen Ostküste zu schätzen wissen. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 2.187 Flaschen richtet sich Batch 001 an Entdecker, die diesen Single Malt am besten pur bei Raumtemperatur verkosten. Das markante gelbe Label mit der roten Wildkatze unterstreicht dabei optisch den stolzen, regionalen Ursprung dieses handwerklichen Whiskys.

Mystery Malt Series #6

Single Malt Scotch Whisky

Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 46.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Die Chance auf einen 21-jährigen Clynelish für nur 69,90€ UVP gibt’s im neuen Batch der Mystery-Malt-Reihe. Wie gehabt verbirgt jede der Flaschen im Einheitslook einen Single Malt Scotch, der seine Identität erst beim Öffnen preisgibt.

Zur sechsten Ausgabe gehören 38 Whiskys im Alter von sechs bis 29 Jahren. Auf der Website gibt es einen Vorgeschmack darauf, welche etablierte Brennerei oder New Wave Distillery dieses Mal für Überraschung sorgt.

www.mystery-malt.co.uk/#mmsa1

Raasay setzt auf rare Hölzer:

Hungarian Oak Sherry setzt Maturation Series fort

Die neue Ausgabe der „Oak Species Maturation Series“ rückt die Quercus petraea aus der Region des Zemplén-Gebirges in Ungarn in den Fokus. Anders als seine Vorgänger setzt der Isle of Raasay Hungarian Oak aber nicht nur auf neue Fässer, sondern bereichert die Eichenwürze durch die Vorbelegung mit Oloroso Sherry.

Die Eiche aus dem gebirgigen Nordosten Ungarns zählt zu den weltweit wertvollsten Hölzern für den Fassbau. Lange bevor französische Eiche zum unangefochtenen globalen Standard wurde, vertrauten Spitzenwinzer in ganz Europa, darunter auch in Frankreich, bei der Reifung ihrer besten Weine stark auf ungarische Eiche.

Wie für Raasay typisch reiften getorfte und ungetorfte Destillate der Brennerei getrennt in den Fässern und wurden anschließend verschnitten. Das Ergebnis balanciert die der ungarischen Eiche eigene Würze durch das tiefe, an Trockenfrüchte erinnernde Profil des Oloroso – für Noten von Orange, Ingwer und rauchigem Speck.

Isle of Raasay Single Malt Whisky

Oak Species: Hungarian Oak Oloroso Sherry Barrique

Alkoholgehalt: 50% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein feiner Rauchschleier legt sich über die würzige Schärfe von Ingwer und die röstige Tiefe von Kaffee. Dahinter entfalten sich edle Nuancen dunkler Schokolade zu einem vielschichtigen Bouquet.

Geschmack: Die Süße reifer Brombeeren verschmilzt am Gaumen mit markanten Akzenten von Bitterschokolade und herbem Kaffee. Eine lebhafte Ingwerwürze verleiht dem Körper eine strukturierte und ausdrucksstarke Präsenz.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend und wird von der charaktervollen Würze ungarischer Eiche getragen. Ein dezenter Nachhall von trockenem Rauch rundet den Genuss elegant ab.

Es gibt Momente, die sofort eine Geschichte von fernen Küsten und unberührter Natur erzählen – dieser Single Malt von der Isle of Raasay ist ein solches Erlebnis. Auf der kleinen Hebriden-Insel, die von nur 161 Menschen bewohnt wird, entsteht ein Destillat, das die raue Wildheit der See mit einer bemerkenswerten handwerklichen Finesse verbindet. Es ist die gelungene Symbiose aus lokalem Terroir und dem Mut, bei der Fassauswahl neue, kontinentale Wege zu gehen.

Von vulkanischem Gestein und ungarischen Wäldern

Die Isle of Raasay Distillery, die erste legale Brennerei der Insel, nutzt für ihre Produktion die geologischen Besonderheiten ihrer Heimat. Das mineralreiche Wasser fließt über vulkanisches Gestein und wird durch jurassischen Sandstein gefiltert, was dem Spirit bereits während der drei- bis fünftägigen Fermentation eine ausgeprägte Fruchtigkeit verleiht. Für diese limitierte Edition der „Oak Species Maturation Series“ reifte der im Jahr 2021 destillierte Whisky in seltenen ungarischen Ex-Oloroso Sherry Barriques (Quercus Petraea). Diese spezielle Eichenart und die vorherige Belegung mit Sherry geben dem nur vier Jahre gereiften Whisky eine Tiefe, die man sonst oft erst bei deutlich älteren Abfüllungen findet.

Ein Zusammenspiel aus Brombeere, Ingwer und dunkler Schokolade

Schon beim ersten Schwenken im Glas offenbart der Whisky seinen warmen Kupferton, der ganz ohne Farbstoffe auskommt. In der Nase zeigt sich eine dezente, sehr elegante Rauchigkeit, die von würzigem Ingwer und dem Duft frisch gerösteten Kaffees untermalt wird. Am Gaumen entfaltet sich die volle Komplexität der 50 % Vol.: Saftige Brombeernoten treffen auf die herbe Süße von dunkler Schokolade, während die ungarische Eiche für eine feine, trockene Würze sorgt. Dank des Verzichts auf Kühlfiltration bleibt das Mundgefühl voll und ölig, was die Aromen von Sherry und leichtem Rauch langanhaltend zur Geltung bringt.

Ein moderner Klassiker für Entdecker

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das spannende Wechselspiel zwischen Rauch und Süße suchen. Mit einer weltweiten Limitierung von 8.000 Flaschen richtet sich diese Abfüllung an Sammler und Entdecker, die den Einfluss seltener Holzarten auf den Charakter eines Whiskys schätzen. Er entfaltet sein gesamtes Spektrum am besten pur bei Zimmertemperatur in einem Stielglas. Ein paar Tropfen Wasser können helfen, die fruchtigen Nuancen noch weiter zu betonen und die würzige Kraft der Eiche sanft abzurunden.

Rare Rauchzeichen:

Glenturret 14 y.o. aus Sherry Casks

Die rauchigen Zeiten der Glenturret Distillery sind Geschichte: 2025 wurde in Schottlands ältester noch aktiver Brennerei letztmalig aus Torfmalz destilliert. Der Glenturret 14 y.o. Peat Smoked zeigt den nun rarer werdenden, feinrauchigen Stil in Verbindung mit reiner Sherryfassreifung.

Eigentlich als „Distillery Exclusive“ abgefüllt, steht der Highlander aus dem 2025er Release jetzt auch Genießern hierzulande zur Verfügung. Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Casks statten ihn mit einem vollen Aroma aus Trockenfrüchten aus, begleitet von karamellisiertem Apfel, Ingwerkuchen und Nuancen von zartem Torfrauch. Am Gaumen verschmelzen süße Holzgewürze, Anis und Melasse mit Torf und dunklen Eichentönen, die in einen warmen, rauchigen Nachklang münden.

Glenturret 14 y.o. Peat Smoked – 2025 Release

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Getrocknete Früchte und glasierte Äpfel treffen auf die würzige Note von Ginger Cake. Ein feiner Schleier aus Torfrauch und süßlichen Holznoten verleiht dem Bouquet eine elegante Tiefe.

Geschmack: Dichte Melasse und dunkles Eichenholz verschmelzen mit markanten Anisnoten zu einer komplexen Einheit. Eine charaktervolle Torfpräsenz sorgt am Gaumen für Struktur und Kraft.

Nachklang: Der Abschluss gestaltet sich intensiv mit einem langanhaltenden, rauchigen Nachhall.

Es sind die feinen Nuancen und die handwerkliche Ästhetik, die bei diesem Glenturret sofort ins Auge fallen. In der ockerfarbenen Tiefe des Destillats spiegelt sich die Geduld von 14 Jahren Reifezeit wider, während der subtile Rauch eine Geschichte von Tradition und Feuer erzählt, die weit über den Moment des Einschenkens hinausreicht.

Tradition aus der ältesten Brennerei Schottlands

Die Wurzeln dieses Single Malts reichen zurück bis ins Jahr 1763, was die Glenturret Distillery zur ältesten arbeitenden Brennerei Schottlands macht. Für das 2025 Release wurde die gemälzte Gerste sorgsam über Torffeuer gedarrt, um jene charakteristische Rauchnote zu erzeugen, die das Herzstück dieser Abfüllung bildet. Die 14-jährige Reifung im schottischen Klima verleiht dem Destillat eine besondere Tiefe, die durch den Verzicht auf Kühlfiltration und Farbstoffe in ihrer reinsten, authentischen Form erhalten bleibt.

Ein Wechselspiel aus Rauch und Süße

In der Nase entfaltet sich ein komplexes Bouquet, bei dem getrocknete Früchte auf die Süße von Toffee-Apfel und würzigen Ingwerkuchen treffen, sanft umhüllt von feinen Torfrauchschleiern. Am Gaumen zeigt sich der Highland-Charakter mit einer dichten Textur, in der Noten von Anis und Melasse mit dunkler Eiche verschmelzen. Die 48,0 % Vol. tragen die Aromen präzise und führen in einen langen, ausdrucksstarken Abgang, der von einer eleganten, süßen Holzwürze geprägt ist.

Anspruchsvoller Genuss für Kenner

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für jene Genießer, die das Zusammenspiel von kräftigem Rauch und reifer Fruchtigkeit schätzen. Er entfaltet seine volle Aromenvielfalt am besten pur bei Zimmertemperatur in einem tulpenförmigen Glas, um die vielschichtigen Noten der dunklen Eiche zur Geltung zu bringen. Die edle Präsentation in der markanten blau-cremefarbenen Box unterstreicht den kuratierten Charakter dieses Whiskys und macht ihn zu einem besonderen Fundstück für jede anspruchsvolle Sammlung.