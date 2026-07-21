Mit seinen Whisky-Wanderungen im Ruhrgebiet und Rheinland bietet Sven Vogel eine Kombination aus Natur, Bewegung und Whiskywissen. Im letzten Monat stellte er bereits auf Whiskyexperts seine angebotenen Touren vor, noch in Planung befand sich neue Route in Dortmund. Heute kann Sven Vogel nun die Premiere der Whiskywanderung Dortmund ankündigen: Sie findet am Samstag, den 5. September 2026, um 13:30 Uhr statt. Alle weiteren Details finden Sie in der folgenden Mitteilung:

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Whiskywanderung Dortmund: Neue Route verbindet Industriekultur und grüne Oasen

Die Whisky-Wanderungen von Sven Vogel wachsen weiter: Mit der neuen Route 3 (Dortmund) feiert das beliebte Erlebnisformat nun auch im Dortmunder Süden Premiere. Nach den etablierten Touren im Ruhrgebiet und in Köln kommt damit erstmals eine Wanderung in die traditionsreiche Bierstadt Dortmund – und verbindet dort auf besondere Weise Whiskygenuss, Natur und Industriegeschichte.

Die Route 3 führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus grünen Oasen und beeindruckender Industriekultur. Auf dieser Tour werden fünf ausgewählte Whiskys verkostet – ergänzt um ein frisch gezapftes Bier bei der Bergmann Brauerei etwa auf halber Strecke. Damit erhält das bewährte Konzept in Dortmund eine ganz eigene, lokale Note: Bewegung in der Natur, spannende Geschichten rund um Whisky und gemeinsame Genussmomente, hier zusätzlich verbunden mit einem Stück Dortmunder Braukultur.

Die Wanderung startet und endet im weitläufigen Rombergpark, einem der grünen Wahrzeichen der Stadt. Von dort geht es in Richtung Phoenix West – einem der spannendsten Schauplätze des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Nach dem Stopp an der Bergmann Brauerei führt der Weg weiter vorbei am imposanten Viadukt der Hympendahlbrücke und entlang der Emscher zurück zum Ausgangspunkt im Rombergpark – immer begleitet von passenden Whiskyverkostungen und interessanten Hintergrundinformationen.

„Whisky lebt von Geschichten, Herkunft und den Menschen, mit denen man ihn genießt. In Dortmund kommt mit der Industriekultur und der Braukultur noch ein ganz eigenes Kapitel hinzu – genau diese Verbindung macht die neue Route so besonders“, sagt Sven Vogel.

Die Whisky-Wanderungen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem besonderen Erlebnisformat entwickelt. Die Kombination aus Natur, Bewegung und Whiskywissen begeistert regelmäßig Teilnehmer aus verschiedenen Regionen Deutschlands, viele Termine sind frühzeitig ausgebucht. Mit Dortmund erweitert sich das Angebot nun um einen weiteren Standort – neben den bestehenden Routen in Gelsenkirchen/Essen, Recklinghausen und Köln.

Die Premiere der neuen Dortmunder Route findet am Samstag, den 5. September 2026, um 13:30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 55 Euro pro Person und beinhaltet neben den fünf Whiskys und dem Bier bei der Bergmann Brauerei unter anderem ein originales Glencairn-Glas inklusive Glashalterband, Shortbread und Wasser. Die Tour dauert inklusive der Verkostungspausen rund 3 bis 3,5 Stunden und ist sowohl für Einsteiger als auch für Whisky-Kenner geeignet; eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Damit niemand fahren muss, ist die An- und Abreise bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, etwa über die Straßenbahnhaltestelle Rombergpark.

Ausblick: Weitere Termine für die Dortmunder Route sind in Planung und werden abhängig von der Nachfrage bekannt gegeben. Tickets für die Wanderungen können über die Seiten www.malts-at-home.com oder www.whisky-wandern.de erworben werden.