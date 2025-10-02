Sven Vogel bringt mit „Birds Barrel“ exklusive Fassteilungen

Fassteilungen sind ein bei Whiskyfreunden beliebter Weg, zu eigenen Abfüllungen zu kommen und das Werden eines Whiskys selbst mitzuerleben. Mit Sven Vogel, bekannt als Gründer des Projekts Malts at Home, betritt nun ein neuer Akteur mit der Marke Birds Barrel die Bühne für kommerzielle Fassteilungen, der vor allem mit maximaler Transparenz punkten will. So sind zum Beispiel alle Kosten von Lagerung bis Abfüllung bereits im Fassanteil enthalten

Das erste Fass ist bereits befüllt, im späten Oktober oder Anfang November kommt dann ein weiteres, aus seltener Mizunara-Eiche, hinzu.

Interessenten finden in der untenstehenden Info eine Verlinkung auf die Homepage von Birds Barrel, über die man seine Fassanteile erwerben kann:

Birds Barrel by Sven Vogel – Fassteilungen mit Leidenschaft und Transparenz

Jede große Whiskyreise beginnt mit einer Leidenschaft und der Vision, andere daran teilhaben zu lassen.

Für Sven Vogel, Initiator von Birds Barrel by Sven Vogel und Kopf hinter Malts at Home, bedeutet Whisky seit Jahren weit mehr als ein Getränk – es ist Gemeinschaft, Entdeckerfreude und das Teilen besonderer Momente. Seit 2018 führt er Whiskybegeisterte bei Tastings und Whiskywanderungen durch die Welt der Aromen und Geschichten. Zusammen mit Freunden besitzt er bereits einige private Whiskyfässer und einige Teilnehmer bei seinen Veranstaltungen konnten die erste Abfüllung bereits verkosten – mit begeisterter Resonanz.

„Die Nachfrage nach diesen besonderen Abfüllungen war so groß, dass ich den Schritt gegangen bin, Birds Barrel als kommerzielles Projekt ins Leben zu rufen – und zwar mit maximaler Transparenz und zu fairen Preisen. Jeder soll die Möglichkeit haben, Teil eines einzigartigen Reifeprozesses zu werden“,

erklärt Sven Vogel.

Nach langer Suche fand sich auch der ideale Lagerort für das Projekt: Ein historischer Schlosskeller in der Nähe von Hameln, in dem dicke Mauern und das besondere Klima perfekte Bedingungen für die Fassreifung schaffen.

„Hier bekommen die Fässer Zeit und Aufmerksamkeit – und jeder Anteilseigner kann den Weg zum fertigen Whisky über regelmäßige Updates miterleben“,

sagt Sven Vogel.

Die Birds Barrel-Fässer: Charakter, Vielfalt und Exklusivität

Der Auftakt ist gesetzt: Fass Nr. 1 (Ex-Bourbon) wurde bereits befüllt, und zwar mit getorftem schottischem Gerstenmalz, das in Deutschland destilliert wurde. Wer mag, kann seinem Anteil zusätzlich ein spannendes Finish gönnen – sechs Monate im Rotweinfass. Bei dem Ex-Bourbonfass handelt es sich um ein stark ausgebranntes (Charring Level 4 „Alligator-Char“) und erstbefülltes Fass aus Kentucky, USA. Sämtliche Kosten von Lagerung inklusive Finish bis zur Abfüllung sind im Fassanteil schon enthalten.

Eine echte Besonderheit folgt im Herbst: Fass Nr. 2 – ein Mizunara-Eichenfass, das Ende Oktober oder Anfang November 2025 mit ungetorftem schottischen New Make befüllt wird. Mizunara-Fässer gelten als absolute Rarität, da die japanische Eiche schwer zu verarbeiten ist und nur wenige Fässer weltweit produziert werden. Dafür belohnt sie mit Aromen, die Kenner begeistern: Sandelholz, Kokos und exotische Gewürze. „Ein Whisky aus Mizunara-Eiche ist wie ein kleines Wunder – so komplex und selten, dass jeder Anteil unvergesslich bleibt“, betont Vogel.

Wer an diesem Abenteuer teilhaben will, kann sich seinen Anteil bereits jetzt auf der Website www.birds- barrel.de sichern.

Erlebnisse, die verbinden – und Platz für Individualität

Transparenz und Mitgestaltung stehen im Zentrum: Jeder Fassanteilseigner kann den Reifeprozess begleiten und bekommt alle Informationen offen gelegt.

„Wir feiern gemeinsam jeden Schritt, erleben, wie der Whisky sich entwickelt, und schaffen Erinnerungen, die bleiben.“

Und für alle Individualisten: Ab 30 Litern kann auch ein eigenes Fass befüllt werden, welches im Schlosskeller lagert. Damit wird Birds Barrel zur Adresse sowohl für Gruppenprojekte als auch für private Whiskyträume.

Birds Barrel vereint fundiertes Know-how, Offenheit für Neues und echte Begeisterung – so wird aus jedem Fass ein Stück Gemeinschaft und aus jeder Abfüllung eine Geschichte, die verbindet.