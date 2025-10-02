Neu von The Caskhound: PEATWAVE ARDMORE – Ein gereifter Highland-Klassiker mit rauchiger Süße und Islay-Kick!

Ein rauchiger Highland-Whisky aus der Destillerie Ardmore, der seine ganzen 17 Reifungsjahre in einem Ex-Laphroaig Bourbon Barrel verbrachte – diese Kombination zweier Rauchigkeiten machen den PEATWAVE ARDMORE von Tilo Schnabel aka The Caskhound zu einer ganz besonderen Abfüllung – wenn man den Tasting Notes, die sie untenstehend finden, folgt.

Der neue Whisky ist ab sofort zum Preis von 89,90 Euro in ausgewählten Shops zu finden – eine Verlinkung auf die Liste mit ihnen finden Sie ebenfalls nachstehend:

Der neue PEATWAVE ARDMORE: Ein gereifter Highland-Klassiker mit rauchiger Süße und Islay-Kick!

Wenn der Oktober mal wieder grau statt golden daherkommt, hat THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel genau den passenden Dram am Start, um trübe Herbsttage weg zu pusten: ein neuer PEATWAVE, der Nase und Gaumen strahlen lässt! Ganze 17 Jahre durfte unser ARDMORE reifen – in einem Ex-Bourbon Barrel mit speziellem Islay-Kick, das ihm eine spannende Extra-Note verpasst hat. Das Ergebnis: eine traumhafte Verbindung von malziger Süße, Islay Breeze und würzigem Torfrauch – genau die richtige Medizin gegen Herbstblues.

Die PEATWAVE-Abfüllungen von THE CASKHOND machen keine halben Sachen – sie bringen die komplette Palette rauchig-torfiger Drams ins Glas! Klar, dass da auch ein echter „Peatsmoke Classic“ aus den schottischen Highlands nicht fehlen darf! Dafür haben wir uns ein Fass aus der traditionsreichen Brennerei ARDMORE geschnappt. Mit seinem robusten, teils erdigen Rauch-profil und seiner unverkennbaren Würze besitzt dieser Single Malt längst Kultcharakter unter Fans von rauchigen Tropfen.

A WELL AGED HIGHLAND MALT THAT CARRIES ISLAY’S PEATY BREEZE

Unser ARDMORE reifte 17 Jahre lang in einem Ex-Laphroaig Bourbon Barrel – und genau das ist der Twist, der ihn besonders macht. Neben seinem kräftigen, würzig-erdigen Rauchprofil zeigt er eine üppige malzige Honigsüße, die wunderbar mit einer feinen Brise Islay-Charakter aus dem Fass harmoniert. Seine angenehme Fassstärke von 53,8 % Vol. trägt die ganze Aromenvielfalt locker, ohne jemals anzustrengen. Wir meinen: ein Dram mit Peatsmoke-Power, würziger Tiefe, süßem Kern und einer salzigen Brise, der Peatheads sofort aufhorchen lässt!

PEATWAVE CHAPTER 14: ARDMORE

Highland Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre alt (2008/2025) • 53,8 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in an Ex-Laphroaig Bourbon Barrel

Auflage 293 Flaschen (0,7 l) à 89,90 Euro (UVP)

Nose: Zack, da knallt erstmal eine kühle Brise rein – mineralische Noten, Flint und ein Spritzer Menthol. Dann schleicht sich sanfter Buchenholzrauch dazu, gefolgt von Wacholder und einem rustikalen Bauernhof-Flair. Süßes Heu, Strohblumen, Vanille, weiße Schokolade, und zum Schluss noch ’ne Prise Salz, Jod und ein Zitruskick.

Palate: Süße Malzpower mit ordentlich Honig trifft auf würzigen Torfrauch – das Ganze erinnert an ein ordentliches „Highland Porridge“ mit Schuss! Danach gibt’s einen kleinen Gruß von Islay: Phenol, ein salziger Hauch und Jod zeigen sich, gefolgt von Kampfer und nassem Herbstlaub. Cookie Dough voller Karamellstückchen und knusprigen Oatcakes mit Pfeffer setzen Akzente. Vanille ist auch am Start, und zum Abschluss jede Menge erdige Würze.

Finish: Mittellang und trockener werdend – sanfter Rauch bleibt hängen, etwas Pfeifentabak, ein kleiner Zitrusblitz, Holz und ein Hauch Asche zum Finale.

Wie es bei THE CASKHOUND üblich ist, kommt auch dieser Highland Malt in natürlicher Fassstärke ins Glas und ist dabei weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Der PEATWAVE ARDMORE ist ab dem 1. Oktober 2025 bei uns und unseren Handelspartnern erhältlich. Auf weitere Abfüllungen der Reihe können Sie sich aber jetzt schon freuen …

Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.