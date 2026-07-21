Spirit Capital übernimmt Killarney Brewing & Distilling Company

Recht intensiv war bisher die Geschichte der irischen Killarney Brewing & Distilling Company. Der kombinierte Standort für Destillerie und Brauerei wurde 2022 nach einigen Verzögerungen eröffnet. Doch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, Unsicherheiten bei Zöllen, „globalen Störungen der Lieferketten, steigenden Produktionskosten und anhaltendem geopolitischen sowie handelsbezogenen Druck“, wie KBD im vergangenen Jahr mitteilte, zwangen KBD Ende Juli 2025 zur Einstellung der Produktion (wir berichteten). Nachdem das Unternehmen einen neuen Investor nicht finden konnte, bestellte das irische High Court zum Liquidator der KBD James Anderson. Alle 54 Beschäftigten des Unternehmens wurden entlassen (auch hier berichteten wir).

Jetzt hat die Private-Equity-Gruppe Spirit Capital die Killarney Brewing & Distilling Company übernommen. Das in Zug (Schweiz) ansässige Unternehmen bestätigte den Abschluss der Übernahme, wie The spirits business schreibt, zu einem nicht genannten Preis. Spirit Capital besitzt über ihren 2007 erworbenen französischen Geschäftsbereich Spirit France drei Calvados-Marken und zwei Armagnac-Marken. Mit dem Kauf in Killarney steigt das Unternehmen erstmals in das Geschäft mit Irish Whiskey ein.

Spirit Capital sieht die Übernahme als ein „langfristiges“ Engagement und kündigte Pläne an, „lokale Arbeitsplätze wiederaufzubauen“. In einer Erklärung heißt es:

“We have enormous respect for the work and ambition of all those previously involved, and our intention is to preserve that value and bring the facility back into productive use on a phased, responsible and properly managed basis.” “Our immediate priority is to complete the necessary transition work across safety, compliance, licensing, utilities, engineering and operational planning before activity is recommenced.“ “As the project moves forward, we intend to work constructively with local contractors, suppliers, professional advisers and stakeholders where possible. Rebuilding local employment and supporting the Killarney and Kerry brand will be central to our approach.”

KBD stellte einen Blended Irish Whiskey sowie verschiedene Biersorten und einen Gin her. Die Markteinführung des ersten am Standort produzierten Whiskeys war ursprünglich für 2028 geplant.