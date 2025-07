Killarney Brewing & Distilling Company stellt Betrieb ihrer beiden Produktionsstätten ein

Die irische Whiskeyindustrie macht gerade sehr harte Zeiten durch: Nach dem Produktionsstopp der Roe & Co Distillery von Diageo in Dublin (wir berichteten), hat nun die Killarney Brewing and Distilling Company (KBD) bekanntgegeben, dass sie ihre beiden Produktionsorte im County Kerry in den nächsten Tagen zusperren wird und damit die Produktion von Bier und Whiskey einstellen wird (ihr erster eigener Whiskey wäre für 2028 geplant gewesen, momentan verkauft man einen Blend aus gesourcten Grain, Pot Still undnd Single Malt Whiskey).

Ob das Unternehmen in Konkurs gehen wird und ein Konkursverwalter bestimmt wird, wird sich morgen bei einem Gerichtstermin herausstellen, berichtet der Irish Independent.

Seit April nimmt sich James Anderson, ein Partner bei Deloitte Irland, der Agenden des Unternehmens als Prüfer an, nachdem ein Merger mit einem US-Investor nicht realsiert werden konnte. Die Übernahme durch den Prüfer galt als Hoffnungsschimmer, denn diese gab ihm 100 Tage Zeit, ein Rettungspaket zu erstellen. Die Bemühungen waren aber bislang nicht erfolgreich.

Die Killarney Brewing and Distilling Company begann im Jahr 2015 in Killarney mit einem Zapfraum und eröffnete 2022 eine weitere Brauerei und ein Besucherzentrum in Fossa. Die Pandemie durchkreuzte die Pläne, 100.000 Besucher anzulocken, und 2024 versuchte man, 7 Millionen Euro frisches Kapital aufzustellen, konnte aber nur knapp die Hälfte einsammeln.

Die Unsicherheit, was die Zölle anbelangt (es steht ja die Drohung von bis zu 30% durch die Trump-Administration im Raum) hat laut dem Bericht des Irish Independent mittlerweile bis zu 90% der irischen Whiskeyproduzenten dazu veranlasst, die Destillation vorläufig einzustellen.