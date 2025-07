Neu von The Caskhound: Ein 15 Jahre alter Miltonduff Single Malt Whisky

Mit einem 15 Jahre alten Miltonduff aus der Speyside läutet Tilo Schnabel aka The Caskhound das Whisky-Wochenende ein. Seine Reifung erfolgte im First Fill Bourbon Barrel, er ist in Fassstärke mit 53,2% vol. abgefüllt und – weil es eine Einzelfassabfüllung ist – auf 267 Flaschen limitiert.

Wo Sie die neue Abfüllung (sie kostet 57,90 Euro) erhalten und was darüber zu sagen ist, erfahren Sie hier:

„Cask in Bloom“: Ein 15-jähriger MILTONDUFF verzaubert mit Frucht, Würze & Speyside-Charme!

Da sprudeln die Aromen nur so aus dem Glas: Die neueste Single Cask-Abfüllung aus dem Hause THE CASKHOUND ist ein 15-jähriger MILTONDUFF, wie man ihn sich wünscht – fruchtintensiv, cremig, würzig und förmlich ‚bursting with flavours‘! Über anderthalb Jahrzehnte Reifezeit im First Fill Bourbon Barrel haben diesem Single Malt Tiefe und Charakter verliehen.

Auch mit seiner neuesten Abfüllung bleibt THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel seiner Linie treu: charaktervolle Trinkwhiskys ohne Filter, ohne Mätzchen – aber mit Haltung. „Unser MILTONDUFF verkörpert genau diese Art von Whisky: voll auf den Punkt, voller Leben, voller Geschmack“, so Schnabel. Das von ihm persönlich selektierte Fass wurde wie üblich naturbelassen und mit einer Fassstärke von kraftvollen, aber zugänglichen 53,2 % abgefüllt. Die insgesamt 267 Flaschen sind ab Donnerstag, dem 17. Juli 2025 im Shop und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Wer intensiven Genuss sucht, sollte schnell zugreifen – dieser Dram bleibt nicht lange im Lager!

Speyside Klassiker in voller Aromenblüte

MILTONDUFF zählt zu den stillen Favoriten der Speyside – zugänglich und ausgewogen, aber keineswegs banal. Ihr Destillat bringt Frucht, florale Frische und eine sanfte Würze mit, die in der Reifung im Bourbon Fass wunderbar aufblühen. Das Ergebnis: ein Whisky wie eine kleine Aromenreise – von saftigen Früchten über cremige Süße bis hin zu feinen Gewürz- und Holznoten. Vielschichtig, lebendig und harmonisch vom ersten Eindruck bis zum letzten Schluck. Tilo Schnabel freut sich besonders, mit diesem MILTONDUFF wieder einmal beweisen zu können, wie spannend eine reine Bourbon Cask-Reifung sein kann. Es muss eben nicht immer Sherry, Port oder ein exotisches Finish sein – ein klassisches Bourbon Cask vermag ein Füllhorn an Aromen bereitzuhalten, wenn man ihm die nötige Zeit lässt. Und genau das ist hier passiert.

THE CASKHOUND: MILTONDUFF

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (06.04.2010 – 13.05.2025) • 53,2 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a First Fill Ex-Bourbon Barrel

Auflage 267 Flaschen (0,5 l) • UVP: 57,90 Euro

Nase: Schon beim ersten Schnuppern wird klar: Hier geht was! Süße Vanille und Honig geben direkt Vollgas, gefolgt von saftigem Weinbergpfirsich und roten Äpfeln. Und dann? Ein bunter Mix aus Wiese, Blüten und einer frechen Prise Himbeerbrause! Dazu buttriges Shortbread, ein Hauch kandierte Ananas, ein bisschen Kokosöl und zum Schluss ein Spritzer Bergamotte für den Frische-Punch.

Mund: Cremig, weich, fast schon dekadent im Antritt – das First Fill Bourbon Barrel hat ganze Arbeit geleistet! Kräuterhonig trifft auf Karamellsauce, üppige Aprikosenmarmelade auf Butterscotch. Und dann kommen die Gewürze ums Eck: Vanille, ein bisschen Ingwer, ein Hauch Curry – aber ganz smooth eingebunden. Dazu Milchschokolade mit Nuss und ein winziger Stich Kardamom, der dem Ganzen das gewisse Extra gibt.

Abgang: Mittellang, angenehm wärmend – und alles andere als langweilig: geröstetes Brot, getrocknete Aprikose, etwas Kakaopulver und dann ein eleganter Abgang mit Zedernholz und trockener Eichenwürze. Sauber!

Fazit: Frucht, Würze & Fasskraft – purer Speyside-Charme!

Weitere spannende Abfüllungen von THE CASKHOUND stehen übrigens schon in den Startlöchern. Mehr dazu erfahren Sie bald – dranbleiben lohnt sich!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.