WU DRAM Clan bringt Willett Family Estate Single Barrel #5753 – einer der letzten Sourced Willets

Für Bourbon-Enthusiasten steht die Willet Distillery weit oben in der Liste der Begehrlichkeiten – und von dort vor allem die Sourced Willets aus der Zeit, als die historische Brennerei stillgelegt war und die Familie aus anderen Brennereien spezielle Fässer aussuchte, um sie unter dem Namen Willet abzufüllen.

Eines dieser Fässer, und wohl eines der letzten jemals erhältlichen Fässer aus dieser Periode, hat sich der WU DRAM Clan für seinen nächsten Release ausgesucht, der am 7. August erscheinen wird: Der Willett Family Estate Single Barrel #5753 wird dann in einer Auflage von 96 Flaschen erhältlich sein.

Schon jetzt können wir Ihnen die Geschichte dieses Fasses, der Abfüllung und die Bezugsquellen dafür vorstellen – lesen Sie mehr unten:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

SOURCED WILLETTS – Einer der letzten seiner Art

Mit der zweiten gemeinsamen Abfüllung setzen Willett und der WU DRAM Clan ihre Zusammenarbeit fort – und präsentieren gleichzeitig ein Stück amerikanischer Whiskeygeschichte.

Im Dezember 2025 reiste das Team des WU DRAM Clan nach Bardstown, Kentucky, um direkt vor Ort zahlreiche Fässer in den Lagerhäusern der Willett Distillery zu verkosten. Ziel war es, einen außergewöhnlichen Single Barrel auszuwählen. Zwischen vielen hervorragenden Fässern stach schließlich Barrel #5753 deutlich hervor – ein Bourbon, der sofort Erinnerungen an die legendären „Sourced Willetts“ vergangener Jahrzehnte weckte.

Was bedeutet „Sourced Willett“?

Die legendären Willett Family Estate Single Barrels, die den weltweiten Ruf der Marke begründeten, stammen überwiegend aus einer Zeit, in der Willett selbst keinen Whiskey destillierte. Nach der Schließung der historischen Brennerei Anfang der 1980er Jahre wählte die Familie über Jahrzehnte hinweg außergewöhnliche Bourbons und Rye Whiskeys anderer Kentucky-Destillerien aus, ließ sie in den eigenen Rickhouses weiterreifen und füllte sie als Willett Family Estate Single Barrels ab.

Genau diese „Sourced Willetts“ genießen heute Kultstatus. Sie prägten den Namen Willett weit über die Grenzen der USA hinaus und wurden insbesondere in Deutschland durch Heinz Taubenheim einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Mit der Wiederaufnahme der eigenen Destillation im Jahr 2012 begann gleichzeitig ein neues Kapitel der Destillerie. Die heutigen Eigenproduktionen besitzen einen unverwechselbaren Stil und haben sich längst einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Gleichzeitig markiert dieser Schritt jedoch das Ende der historischen Sourced-Ära: Neue Sourced Willetts entstehen nicht mehr. Jedes heute erscheinende Fass stammt aus einem stetig kleiner werdenden Bestand – und dokumentiert damit ein Stück Bourbon-Geschichte, das sich nicht wiederholen wird.

Barrel #5753 gehört genau zu dieser Generation und zählt damit zu den letzten klassischen Sourced Willetts, die überhaupt noch auf den Markt gelangen.

Ein außergewöhnliches Barrel

Das ausgewählte Fass reifte zwölf Jahre lang in Warehouse G auf Floor 4 – einem oberen Bereich des Rickhouses, in dem hohe Temperaturen und starke jahreszeitliche Schwankungen für eine besonders intensive Reifung sorgen. Gerade diese Bedingungen führten zu einer außergewöhnlichen Konzentration des Bourbons.

Von ursprünglich 190 Litern Fassinhalt blieben am Ende lediglich 96 Flaschen übrig – ein Angel’s Share von rund 64 %. Abgefüllt wurde Barrel #5753 mit kräftigen 65,1 % vol. beziehungsweise 130,2 Proof. Selbstverständlich erfolgte die Abfüllung ungefärbt und ohne Kühlfiltration.

Sensorisch präsentiert sich Barrel #5753 mit außergewöhnlicher Konzentration. Dunkles Karamell, geröstete Eiche, Leder, Tabak, kandierte Früchte und intensive Gewürznoten verbinden sich mit einer öligen, fast sirupartigen Textur und enormer Tiefe – ein Profil, das viele Bourbon-Liebhaber unmittelbar an die legendären alten Willett Family Estate Bottlings erinnert.

„Willetts mit diesem Profil findet man heute in der freien Wildbahn praktisch nicht mehr. Als Bourbon- Nerd suche ich seit Jahren nach genau diesem Stil. Dass wir bei unserem Besuch ausgerechnet ein Fass wie Barrel #5753 im Warehouse gefunden haben und nun sogar als eigene Abfüllung veröffentlichen können, war ein echter Lucky Punch. Genau dieses intensive, fast sirupartige Profil hat die legendären Sourced Willetts einst so besonders gemacht – und deshalb war für uns sofort klar, dass wir dieses Fass abfüllen müssen.“ Sebastian Jäger, WU DRAM Clan

Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 7. August 2026 bei den WU DRAM Clan-Händlern.

Händlerübersicht:

https://www.wudramclan.de/dealer

Destillerie: Willett Distillery, Bardstown, Kentucky

Serie: Willett Family Estate Single Barrel

Barrel: #5753

Alter: 12 Jahre

Fass: New American Oak

Warehouse: G – Floor 4 – SR8

Entry Proof: 125

Bottling Strength: 65,1 % vol. (130,2 Proof)

Flaschen: 96 weltweit

Natural Colour

Non-Chill Filtered

Mit Barrel #5753 veröffentlicht der WU DRAM Clan nicht einfach einen weiteren Single Barrel Bourbon. Die Abfüllung steht exemplarisch für das Ende einer Epoche, die den Mythos der Willett Family Estate Single Barrels geprägt hat. Für Liebhaber klassischer Sourced Willetts dürfte sie daher weit mehr sein als eine seltene Einzelfassabfüllung – sie ist ein greifbares Stück Bourbon-Geschichte.