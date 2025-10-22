Wu Dram Clan bringt Secret Orkney Distillery 1999 – 25 Years

Ab morgen können Sie einen neuen Secret Orkney 1999 von Wu Dram Clan bei ausgesuchten Fachhändlern (Liste im Artikel unten) finden. Ganz so geheim ist er natürlich nicht – er trägt das Kürzel (HP), das selbst nur mäßig an Whisky interessierten Menschen den zweifellosen Hinweis auf seine Herkunft gibt.

Was der 25 Jahre alte Whisky aus dem Bourbonfass, der mit 50,9% vol. Alkoholstärke aus dem Einzelfass mit unverändertem Alkoholgehalt in die Flasche kam, geschmacklich bietet und wo Sie ihn beziehen können, finden Sie hier:

Secret Orkney Distillery 1999 – 25 Years | 50,9 % vol | Hogshead

Es gibt Whiskys, die mehr sind als nur Destillate – sie tragen den Geist ihrer Heimat in sich. Hoch im Norden, dort, wo der Wind salzig über die Insel fegt und Heidekraut in der Luft liegt, entstehen Tropfen von unverwechselbarem Charakter: kraftvoll, maritim und doch von erstaunlicher Eleganz.

Genau solch ein Charakter verbirgt sich hinter diesem Secret Orkney 1999 – ein Single Malt aus einer der traditionsreichsten Brennereien der Orkney-Inseln, bekannt für die harmonische Verbindung von Süße, Rauch und mineralischer Tiefe. 25 Jahre durfte dieses Destillat in einem American Oak-Hogshead reifen, bevor es im April 2025 mit 50,9 % vol. in die Flasche kam – naturbelassen, authentisch, voller Persönlichkeit.

Tasting Notes

Nase

Elegant und vielschichtig – klassische Orkney-Charakteristik mit warmer Malzsüße und feiner Frische. Noten von Honig, Gerstenmalz und kandierten Äpfeln verbinden sich mit getrockneter Heide und einem Hauch von Bienenwachs. Dahinter liegen maritime Anklänge von salziger Brise, nassen Kieselsteinen und einem Hauch Schiefer. Subtile Rauchfahnen und sanfte Eichenwürze runden die Komposition ab.

Gaumen

Ölig und vollmundig mit lebendiger Struktur. Die malzige Süße entfaltet sich zuerst, begleitet von Noten von Honigwaben, Vanille und hellen Früchten. Eine feine, weinartige Säure erinnert an trockenen Weißwein und bringt Frische ins Spiel. Dann entwickeln sich mineralische und leicht salzige Nuancen, begleitet von zarter Würze – Muskat, helle Eiche und ein Hauch von Heidekraut. Am Gaumen setzt zudem leichter Torfrauch ein, fein verwoben und elegant integriert, der dem Profil Tiefe, Wärme und maritime Spannung verleiht.

Abgang

Lang und ausgewogen, mit harmonischem Wechselspiel aus Süße, Salz und zarter Rauchigkeit. Noten von getrockneter Frucht, Honig und hellem Holz klingen nach, während eine Spur Torfrauch, Schiefer und Heidekraut sanft verweilen. Ein eleganter, mineralisch-maritim geprägter Nachhall – typisch für gereifte Whiskys dieser nördlichen Insel.

Über den Wu Dram Clan

Der Wu Dram Clan steht für Leidenschaft, Neugier und kompromisslose Qualität. Seit der Gründung haben sich die Köpfe hinter dem Clan dem Ziel verschrieben, außergewöhnliche Fässer zu entdecken und unverfälscht zugänglich zu machen – Whiskys mit Charakter, Tiefe und Seele.

Jede Abfüllung erzählt eine Geschichte: von ihrer Herkunft, dem Einfluss des Fasses und dem besonderen Moment, in dem ein Destillat zu etwas Einzigartigem wird. Kein Mainstream, kein Filter, kein Schnickschnack – nur ehrliche Whiskys, in Fassstärke abgefüllt und mit Leidenschaft kuratiert.

Abgefüllt: 04/2025

Destilliert: 11/1999

Preis: 279,90 € / 700 ml (= 399,86 € pro Liter)

Zu erhalten ist dieser Whisky bei den Wu Dram Clan Händlern : https://www.wudramclan.de/dealer/



Verfügbar ab 23.10.2025