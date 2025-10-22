Besonderer Whisky-Adventskalender gefällig? Dieser hier kostet 10.000 Euro

Wenn Sie den Advent stilvoll mit Whisky feiern wollen, dann sind Whisky-Adventskalender eine gute Idee. Sollten Sie einen steinreichen Freund haben oder selbst gerade nicht wissen, in welche Vergnügen Sie ihr Geld investieren sollen, dann wäre der Very Old & Rare Whisky Advent Calendar von Drinks by The Dram eine Erwähnung oder einen Blick wert:

Dieser Top of The Line Adventskalender ist mit 24 Raritäten zu je 3cl bestückt, die man in der Regel nicht als Einzelflaschen im Whiskyschrank stehen hat. Zwei Port Ellen sind ebenso dabei wie ein 60 Jahre alter Glenfarclas, zwei Karuizawa oder ein Highland Park 40yo.

Das Ganze wird in einer an einen Apothekerschrank erinnernden Schatulle aus Echtholz präsentiert, die mit Leder ausgeschlagen ist. Die Türen aus Walnussholz sind mit einem Baumringmuster aus schwarzer Eiche eingelegt, das mit einer gravierten Edelstahlplatte und Druckknöpfen zum Öffnen versehen ist. Unten ist eine Lade, in der die Tasting Notes zu den Whiskys verstaut sind. In der Mitte finden sich zwei Tumbler von Riedel-Glas – aber unser Vorschlag wäre, die edlen Tropfen dann doch eher in Nosing-Gläsern zu verkosten.

Hier die Liste der enthaltenen Whiskys (die sich in Details unter Umständen ändern kann, aber man erhält in jedem Fall gleichwertigen Ersatz):

Highland Park 40 Year Old

40 Year Old Glengoyne 35 Year Old In Decanter

35 Year Old In Decanter Talisker Bodega Series 40 Year Old

Bodega Series 40 Year Old The Half-Century Blend – Batch 3

– Batch 3 Glenglassaugh 41 Year Old 1975 (cask 1227-1) – Rare Cask Release Batch 3

41 Year Old 1975 (cask 1227-1) – Rare Cask Release Batch 3 Bunnahabhain 40 Year Old

40 Year Old Glenfarclas 1958 (cask 2061) Family Cask Spring 2015 Release

1958 (cask 2061) Family Cask Spring 2015 Release Ladyburn 40 Year Old 1974 (cask 74) – Private Cask Collection (William Grant & Sons)

40 Year Old 1974 (cask 74) – Private Cask Collection (William Grant & Sons) Balvenie 40 Year Old – Batch 5

40 Year Old – Batch 5 The Macallan No.6 in Lalique Decanter

No.6 in Lalique Decanter Port Ellen 32 Year Old 1983 – 15th Release (2015 Special Release)

32 Year Old 1983 – 15th Release (2015 Special Release) Bowmore 43 Year Old 1973

43 Year Old 1973 Auchentoshan 44 Year Old 1966

44 Year Old 1966 The Glenrothes 1968 (bottled 2018) (cask 13504) – The Last Drop

1968 (bottled 2018) (cask 13504) – The Last Drop Karuizawa 32 Year Old 1976 (cask 6719) – Noh Whisky

32 Year Old 1976 (cask 6719) – Noh Whisky Port Askaig 45 Year Old

45 Year Old Port Ellen 37 Year Old 1979 – 17th Release (Special Release 2017)

37 Year Old 1979 – 17th Release (Special Release 2017) Glenfarclas 60 Year Old (cask 1672)

60 Year Old (cask 1672) Probably Speyside’s Finest Distillery 50 Year Old 1967 (cask 12418) – Xtra Old Particular (Douglas Laing)

50 Year Old 1967 (cask 12418) – Xtra Old Particular (Douglas Laing) Macallan 30 Year Old (That Boutique-y Whisky Company)

30 Year Old (That Boutique-y Whisky Company) Yamazaki Sherry 2012

Sherry 2012 Glenfiddich 40 Year Old – Rare Collection (Release Number 15)

40 Year Old – Rare Collection (Release Number 15) Nikka Taketsuru 25 Year Old

Taketsuru 25 Year Old Karuizawa Five Decades

Man kann sich vorstellen, dass dieser Adventkalender tatsächlich jeden Tag bis Weihnachten ziemliche Freude bringt, wenn man den Schmerz, sich dafür von umgerechnet knapp 10.000 Euro getrennt zu haben, verwinden konnte. Zu finden sind diese Schätze unter anderem bei The Spirit Company im Webshop – und dort liefert man tatsächlich auch in die EU…