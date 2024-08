Neu bei Kirsch Import: Adventskalender im neuen Design, Finish-Vielfalt von Murray McDavid und Smoky Scot 12 yo – Cask Strength Edition

Auch wenn die momentan vorherrschenden Temperaturen es nicht vermuten lassen: Allmählich beginnt die Vor-Weihnachtszeit. Deshalb finden wir heute in den News von Kirsch Import die neuen World-Whisky- & Scotch-Adventskalender, selbstverständlich für das Weihnachtsfest 2024 auch in einem neuen Design. Ebenfalls neu sind die fünf Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid aus seiner Reihe Cask Craft. Und auch neu ist der Islay Single Malt Smoky Scot als 12-jährige Cask Strength Edition.

Alle weiteren Details finden Sie im folgenden Info-Text, den wir von Kirsch Import erhalten haben:

Alle Jahre wieder:

World-Whisky- und Scotch- Adventskalender im neuen Design

Süßer die Gläser kaum klingen als zur Vorweihnachtszeit mit den Kalendern von Kirsch Import. Damit das auch dieses Jahr so bleibt, haben wir unsere World-Whisky- und Scotch-Adventskalender 2024 wieder sowohl mit neuen Inhalten als auch frischen Designs ausgestattet.



Was bleibt? Jeweils 24 Advents-Samples stehen samt Nosingglas zur professionellen Verkostung in wertigen Magnetboxen bereit. Welche neuen Überraschungen Feinschmeckern den Dezember versüßen, können Sie der jeweiligen alphabetischen Auflistung im Onlineshop entnehmen.

Die Neuauflage unseres Whisky-Wonder-World-Adventskalenders zeigt genau, wo es hingeht: einmal rund um die Whisky-Welt. Einladend verpackt, führen dieses Jahr 24 Entdecker-Drams von den Niederlanden über Namibia bis nach Neuseeland.

Rauchiger Speyside Single oder exklusiver Blended Malt, wegweisender oder unabhängig abgefüllter Whisky: Unser Scotch-Whisky-Adventskalender lädt mit winterlicher Brennereiidylle zum Genuss 24 ausschließlich in Schottland destillierter, teils limitierter Drams ein. O du fröhlicher kann es für Liebhaber nicht werden…



Whisky-Wonder-World-Adventskalender

stabile Magnetbox im Koffer-Look

für Entdecker & Neugierige

Whisk(e)ys von den Niederlanden bis Namibia

inkl. Nosing-Glas der Glencadam Distillery

24 x 2 cl Whisk(e)y aus unserem internationalen Portfolio

⌀ 45,8% vol.

Scotch-Whisky-Adventskalender

winterliche Geschenkidee für Scotch-Whisky-Fans

mit Übersichtskarte schottischer Destillerien

von innovativer Jungbrennerei bis Traditionsabfüller

inkl. Nosing-Glas der Edradour Distillery

24 x 2 cl Scotch-Whiskys aus unserem Importmarkenportfolio

⌀ 47,9% vol.

Zugänglich in Geschmack & Preis: Frische Finish-Vielfalt von Murray McDavid

Mit einem Kaleidoskop an Aromen veranschaulicht sie den Einfluss verschiedener Finishes auf Whisky: die Reihe Cask Craft von Murray McDavid. Der renommierte Abfüller kombiniert Holz und Destillat zum perfekten Gleichgewicht – und macht die weder gefärbten noch kühlfiltrierten Ergebnisse zum top Preis-Leistungs-Verhältnis zugänglich.

Mit dem Benrinnes – Madeira Finish ist dem Team ein fruchtig-florales Erlebnis gelungen, das Rote Johannisbeeren mit Honigmüsli und Orangenblüte verbindet. Getorfter Whisky von Loch Lomond wurde für den Croftengea – Bourbon Finish in klassischen Fässern aus Kentucky gebändigt, während der malzige Mannochmore Distillery – Islay Finish durch Veredelung in „peated“ Casks mit süßem Rauch angereichert wurde.



Für die Abfüllung Auchroisk Distillery – Triple Cask Finish reifte der nur schwer erhältliche Speysider in gleich drei Fässern nach: in Port, Marsala und Four-Grain Casks. Das Ergebnis strotzt vor Melone, Pfirsich und süßem Malz. Dem leichten Linkwood Distillery – PX & Oloroso Sherry Finish war ein Finale in unterschiedlichen andalusischen Fässern gegönnt, die den Single Malt mit Noten von Früchtekuchen, Biskuit mit Toffeesauce und Apfel ausstatteten.

Benrinnes – Madeira Finish

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Craft

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Madeira Wine Barriques (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Croftengea – Bourbon Finish

Murray McDavid Highlands Single Malt Scotch Whisky

Cask Craft

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Barrels (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mannochmore Distillery – Islay Finish

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Craft

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Ex-Islay Whisky Barriques & Hogsheads (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Auchroisk Distillery – Triple Cask Finish

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Craft

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Port, Marsala & Four-Grain Casks (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood Distillery – PX & Oloroso Sherry Finish

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Craft

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Islay exklusiv: Smoky Scot 12 y.o. für Kirsch-Kunden

Smoky Scot fängt den Charakter der unter Whisky-Fans wohl beliebtesten Insel Schottlands ein: Islay. Der Single Malt Scotch Whisky aus dem Hause Aceo, u.a. Eigentümer des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid, wird an der Nordostküste des Hebrideneilands gebrannt und steht synonym für die ikonischen Whiskys seiner Heimat.

Exklusiv für die Kunden von Kirsch Import erscheint das Wahlprodukt für Rauchfans in einer Sonderedition. Der fassstarke Smoky Scot 12 y.o. aus Bourbon Casks ist ein herausragendes Beispiel für den klassischen Stil der Insel. Kräftig, aber herrlich ölig, vereint er Lagerfeuerrauch mit Seegras, Salz, Zitrusfrüchten und floralen Anklängen.

Smoky Scot 12 y.o. – Cask Strength Edition

Islay Single Malt Scotch Whisky

Germany Exclusive

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks

2.400 Flaschen

52,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert