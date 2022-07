Für Handel und Vertrieb ist es jetzt, mitten im Juli, bereits knapp vor Weihnachten – das gilt umso mehr, als die Lieferketten nach wie vor mehr schlecht und recht funktionieren.

In diesem Sinne ist früh wohl gerade noch rechtzeitig, und rechtzeitig zum Vertriebsstart im August kündigt Vita Dulcis (www.vita-dulcis.de) eine Ergänzung ihrer beliebten Adventskalender-Serie an. Mit dem neuen Whiskey Ireland Adventskalender geht es geschmacklich auf die grüne Insel – und mehr darüber erfahren Sie gleich hier:

Weihnachten 2022 wird irisch: Vita Dulcis erweitert Sortiment um Whiskey Ireland Adventskalender

Bereits in siebter Auflage bringt die Vita Dulcis GmbH ihre beliebten Adventskalender wie gewohnt ab Anfang August in den nationalen Vertrieb. Wie auch in den vergangen Jahren überzeugen die Adventskalender der oberbayerischen Manufaktur mit höchster Qualität und einer innovativen Produktauswahl. Für die Saison 2022 hat Vita Dulcis die im letzten Jahr mit den Whisky-Japan und Whiskey-USA enorm erfolgreich gestartete Serie der länderspezifischen Whisk(e)y-Adventskalender um eine weitere Edition für Whisk(e)y-Liebhaber erweitert. Als dritter Kalender in dieser Serie folgt heuer ein Whiskey-Ireland Adventskalender.

Mit dieser Produktneuheiten erweitert Vita Dulcis die länderspezifischen Adventskalender, die nicht ausschließlich mit schottischen Whiskies bestückt sind und bietet somit eine weitere spannende Alternative zum bereits bekannten Kernsortiment. Der Adventskalender mit 24 unterschiedlichen Whiskeys aus Irland schließt sich als weitere sHighlight dem Vita Dulcis Sortiment an und stockt dieses für 2022 auf eine Auswahl zwischen 8 Whisk(e)y-Adventskalendern auf.

Das Team von Vita Dulcis ergänzt mit diesem Adventskalender das Sortiment sehr gezielt und reagiert damit auf die gestiegene Nachfrage im Segment irischer Whiskeys. Dominik Maier, Geschäftsführer der Vita Dulcis GmbH sagt:

„Der Markt für Irish Whiskey ist aktuell wohl einer der innovativsten, wenn es um spannenden und qualitativ extrem hochwertigen Whisk(e)y geht. Was hier gerade in den letzten paar Jahren aus den Brennereien gekommen ist macht einfach richtig Lust und eröffnet vollkommen neue geschmackliche Horizonte. Speziell die jungen Destillerien in Irland stellen momentan Sachen auf die Beine, die sich wirklich sehen lassen können. Damit helfen sie der Kategorie Irish Whiskey wieder zurück ins Rampenlicht und reißen mit deren Innovationskraft die gesamte Branche mit. Um Whiskey aus Irland war es nämlich leider – trotz einer immer vorhandenen, fantastischen Qualität – viel zu lange viel zu ruhig. Deshalb freut es uns um so mehr, dass sich endlich wieder mehr Menschen für diese Produkte interessieren und wir unseren Teil beitragen können diese zugänglich zu machen.“

Der Adventskalender erscheint in einem mit viel Liebe zum Detail gestalteten Design und den bereits vom restlichen Sortiment bekannten Features, wie einer umfangreichen Verkostungsbroschüre und einer Destillerielandkarte. Diese wurde in einer Kooperation mit dem weithin bekannten Alba Collection Verlag rund um Rudi Hirst entworfen und gestaltet. Bei der Zusammenstellung konnte man durch eine enge Zusammenarbeit mit Mareike Spitzer von Irish Whiskeys (www.irish-whiskeys.de), welche eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet darstellt, viele besonders spannende Produkte auswählen, wodurch der Inhalt des Kalenders sicherlich zu überzeugen weiß.

Mit einem UVP von 119,95 € erscheint der Kalender preisgleich zum Rest der Serie und ist ebenfalls bereits ab Anfang August verfügbar.

Somit bietet Vita Dulcis 2022 neben der Neuerscheinung noch folgende Whisk(e)y-Adventskalender:

Whisky-Adventskalender Klassik mit 24 schottischen Single Malt Whiskies zu einem UVP von 99,95 €

mit 24 schottischen Single Malt Whiskies zu einem UVP von 99,95 € Whisk(e)y-Adventskalender International mit 24 Whiskies aus 19 unterschiedlichen Ländern zu einem UVP von 99,95 €

mit 24 Whiskies aus 19 unterschiedlichen Ländern zu einem UVP von 99,95 € Whisky-Adventskalender Japan mit 24 Whiskies aus Japan zu einem UVP von 119,95 €

mit 24 Whiskies aus Japan zu einem UVP von 119,95 € Whiskey-Adventskalender USA mit 24 Whiskeys aus den USA zu einem UVP von 119,95 €

mit 24 Whiskeys aus den USA zu einem UVP von 119,95 € Whisky-Adventskalender Premium mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 179,95 €

mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 179,95 € Whisky-Adventskalender Deluxe mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 299,95 €

mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 299,95 € Whisky-Adventskalender Platin mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 2.495,95 €

Wer sich vorab über den genauen Inhalt dieser beiden Adventskalender oder den weiteren Adventskalendern von Vita Dulcis informieren möchte, findet eine genaue Auflistung der enthaltenen Produkte unter www.vita-dulcis.de/adventskalender

Über Vita Dulcis

Das Anfang 2017 im oberbayerischen Teising gegründete Unternehmen operiert erfolgreich als international agierender Hersteller von Premium Adventskalendern und Tasting Sets, die über den nationalen und internationalen Fachhandel vertrieben werden. Neben den beiden Hauptgeschäftsfeldern konzentriert man sich zunehmend auch auf die Entwicklung eigener Abfüllungen. Größere Aufmerksamkeit erlangten die Produkte bereits durch mehrere Features in Fachzeitschriften und im TV. Heute zählt die Vita Dulcis GmbH mit den Whisky-, Gin- und Rum-Adventskalendern sowie den hochwertigen Verkostungs-Sets in Deutschland zu den Marktführern auf dem jeweiligen Segment.