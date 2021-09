PR: Weihnachten 2021 wird mit zwei Produktneuheiten von Vita Dulcis noch spannender

Auch heuer hat Vita Dulcis wieder ihre beliebten Whisky-Adventskalender am Start für die Vorweihnachtszeit – diesmal ergänzt um zwei neue Kalender, die sich jeweils einem einzigen Land widmen: Japan oder den USA.

Alle Infos dazu in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Weihnachten 2021 wird mit zwei Produktneuheiten von Vita Dulcis (www.vita-dulcis.de) noch spannender:

Bereits in sechster Auflage bringt die Vita Dulcis GmbH ab sofort ihre beliebten Adventskalender in den nationalen Vertrieb. Wie auch in den vergangen Jahren überzeugen die Adventskalender der oberbayerischen Manufaktur mit höchster Qualität und einer innovativen Produktauswahl. Für die Saison 2021 haben die Köpfe hinter Vita Dulcis erstmals zwei ganz besondere Adventskalender für Whisky-Liebhaber zusammengestellt: Whisky-Adventskalender Japan und Whiskey-Adventskalender USA.

Mit diesen beiden Produktneuheiten bringt Vita Dulcis erstmals länderspezifische Adventskalender auf den Markt, die nicht ausschließlich mit schottischen Whiskies bestückt sind. Die beiden Adventskalender mit 24 unterschiedlichen Whiskies aus Japan bzw. 24 unterschiedlichen Whiskeys aus den USA schließen sich als weitere Highlights dem Vita Dulcis Sortiment an und stocken dieses für 2021 auf eine Auswahl zwischen 7 Whisky-Adventskalendern auf.

Das Team von Vita Dulcis ergänzt mit diesen beiden Adventskalendern das Sortiment sehr gezielt und reagiert damit auf die seit Jahren steigende Nachfrage im Segment japanischer / amerikanischer Whisk(e)y. Dominik Maier, Geschäftsführer der Vita Dulcis GmbH sagt:

„Die Qualität und Innovationskraft in der Whisky-Landschaft ist sowohl in Japan als auch in den USA seit vielen Jahren extrem hoch und stellt nicht selten schottische Single Malts in den Schatten. Leider ist es aber auch seit längerer Zeit so, dass davon immer seltener Produkte aus diesen Ländern ihren Weg auf den deutschen Whiskymarkt finden. Noch seltener finden diese Tropfen ihren Weg dann auch noch ins Glas von probierfreudigen Whisky-Liebhabern, anstatt als „Anlageobjekte“ in Kellern von Sammlern zu verschwinden. Mit unseren neuen Adventskalendern Whisky Japan und Whiskey USA wollen wir das ändern und einem breiteren Publikum die Möglichkeit geben, sich an der hohen Handwerkskunst dieser beiden Länder zu erfreuen.“

Beide Adventskalender erscheinen in einem mit viel Liebe zum Detail gestalteten Design und den bereits vom restlichen Sortiment bekannten Features, wie einer umfangreichen Verkostungsbroschüre und einer Destillerielandkarte. Diese wurde in einer Kooperation mit dem weithin bekannten Alba Collection Verlag rund um Rudi Hirst entworfen und gestaltet.

Mit einem UVP von 119,95 € sind die beiden Kalender bereits deutschlandweit im stationären Fachhandel, sowie im Onlinehandel verfügbar.

Somit bietet Vita Dulcis 2021 neben den beiden Neuerscheidnungen noch folgende Whisky-Adventskalender:

Whisky-Adventskalender Klassik mit 24 schottischen Single Malt Whiskies zu einem UVP von 89,95 €

mit 24 schottischen Single Malt Whiskies zu einem UVP von 89,95 € Whisk(e)y-Adventskalender International mit 24 Whiskies aus 19 unterschiedlichen Ländern zu einem UVP von 99,95 €

mit 24 Whiskies aus 19 unterschiedlichen Ländern zu einem UVP von 99,95 € Whisky-Adventskalender Premium mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 179,95 €

mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 179,95 € Whisky-Adventskalender Deluxe mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 299,95 €

mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 299,95 € Whisky-Adventskalender Platin mit 24 schottischen Whiskies zu einem UVP von 2.495,95 €

Wer sich vorab über den genauen Inhalt dieser beiden Adventskalender oder den weiteren Adventskalendern von Vita Dulcis informieren möchte, findet eine genaue Auflistung der enthaltenen Produkte unter www.vita-dulcis.de/adventskalender

Über Vita Dulcis

Das Anfang 2017 im oberbayerischen Teising gegründete Unternehmen operiert erfolgreich als international agierender Hersteller von Premium Adventskalendern und Tasting Sets, die über den nationalen und internationalen Fachhandel vertrieben werden. Neben den beiden Hauptgeschäftsfeldern konzentriert man sich zunehmend auch auf die Entwicklung eigener Abfüllungen. Größere Aufmerksamkeit erlangten die Produkte bereits durch mehrere Features in Fachzeitschriften und im TV. Heute zählt die Vita Dulcis GmbH mit den Whisky-, Gin- und Rum-Adventskalendern sowie den hochwertigen Verkostungs-Sets in Deutschland zu den Marktführern auf dem jeweiligen Segment.