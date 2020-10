PR: Adventskalender von Vita Dulcis gehen in die fünfte Runde und sind ab sofort im nationalen Vertrieb erhältlich

Die Vorweihnachtszeit ist näher als man denkt, und darum sind die Gedanken an einen Whisky-Adventskalender bereits recht zeitgerecht. Vita Dulcis stellt heuer zum fünften Mal Adventskalender für Whiskyfreunde vor – und was Sie in diesem Jahr erwartet, können Sie der nachfolgenden Pressemitteilung entnehmen:

Adventskalender von Vita Dulcis gehen in die fünfte Runde und sind ab sofort im nationalen Vertrieb erhältlich

Bereits in fünften Auflage bringt die Vita Dulcis GmbH ab sofort ihre beliebten Adventskalender in den nationalen Vertrieb. Die vom IWSC ausgezeichneten Whisky Kalender erscheinen auch 2020 in speziell auf den Inhalt abgestimmten, weihnachtlichen Designs. Für diese Saison erstrahlen der Whisky Premium, Whisky Deluxe und der Whisky Platin Adventskalender in einem brandneuen und sehr exquisiten Design.

2020 stellt sicher der neu aufgelegte Whisky Platin Adventskalender das absolute Highlight der Range dar. Mit mehr als 1.000 Jahren Fassreifung lässt dieser wohl exklusivste Kalender auf dem deutschen Markt die Herzen aller Whisky-Liebhaber höher schlagen. Ausgestattet mit einer handgefertigten Holzschatulle macht dieser Adventskalender auch optisch einen sehr hochwertigen Eindruck, der dem Inhalt absolut gerecht wird. Neben alten Abfüllungen von Brora, Port Ellen oder einem 50-jährigen Tomintoul stellt mit Sicherheit ein 1949 destillierter Glen Grant das Highlight im Kalende dar. Dieser wurde mit stolzen 65 Jahren von Gordon&MacPhail abgefüllt und rundet die exquisit bestückte Auswahl in diesem auf 33 Stück limitierten Adventskalender perfekt ab.

Das Whisky-Sortiment besteht 2020 damit aus insgesamt vier unterschiedlichen Adventskalendern.

Neben dem Whisky Platin Adventskalender der mit einem UVP von 1.995,95 € in den Handel kommt, findet sich für Whiskyliebhaber in jeder Preisklasse der passende Kalender. Das Spektrum reicht dabei vom Whisky Klassik mit einem UVP von 89,95 €, über den Whisky International mit einem UVP von 99,95 € bis hin zum Whisky Premium mit einem UVP von 159,95 €.

Ansonsten bleibt bei den Adventskalendern alles wie gewohnt: 24 hochwertige Miniaturen zu je 20ml aus weltweit bekannten Brennereien und Geheimtipps kleinerer Hersteller, eröffnen die Möglichkeit zum Verkosten von außergewöhnlichen Produkten zum Probierpreis. Dazu runden eine umfangreiche Verkostungsbroschüre (56 Seiten) und eine in A4 gedruckte Tasting-Map, aus einer Kooperation mit dem bekannten Alba Collection Verlag, das Verkostungserlebnis ab.

Ein Adventskalender für 2020 leider bereits ausverkauft

Wer bei den oben aufgelisteten Adventskalendern mitgezählt hat, wird feststellen, dass nur drei und nicht vier Stück genannt werden. Das hat den Grund, dass die Kalender Whisky Deluxe mit einem UVP von 299,95 € für 2020 bereits ausverkauft sind! Im Netz und bei machen, gut sortierten, stationären Händlern findet man mit etwas Glück noch kleine Restbestände aber eine Nachproduktion von Vita Dulcis wird es nicht geben. Wer heuer also kein Glück hatte, der muss leider bis 2021 auf die neuen Editionen warten.

Weitere Informationen und Verkaufsstellen für diese Besonderheiten finden Sie auf www.vita-dulcis.de/bezugsquellen.

Über Vita Dulcis

Das Anfang 2017 im oberbayerischen Teising gegründete Unternehmen operiert erfolgreich als international agierender Hersteller von Premium Adventskalendern und Tasting Sets, die über den nationalen und internationalen Fachhandel vertrieben werden. Neben den beiden Hauptgeschäftsfeldern konzentriert man sich zunehmend auch auf die Entwicklung eigener Abfüllungen (z.B. eine neue Mackmyra Abfüllung für den Whisky International Adventskalender 2020). Größere Aufmerksamkeit erlangten die Produkte bereits durch mehrere Features in Fachzeitschriften und im TV. Heute zählt die Vita Dulcis GmbH mit den Whisky-, Gin- und Rum-Adventskalender, sowie den hochwertigen Verkostungs-Sets in Deutschland zu den Marktführern auf dem jeweiligen Segment.