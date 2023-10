Vor Weihnachten kommt der Advent, und mit ihm kommen die Whisky-Adventkalender. Einer der bekanntesten Hersteller davon ist Vita Dulcis, und dort hat man in diesem Jahr jede Menge Themenkalender aufgelegt. Eine Übersicht der Kalender finden Sie nachstehend – da sollte tatsächlich für jeden etwas dabei sein…

Vita Dulcis: Ein Pionier in der Welt der Premium Spirituosen Adventskalender

Teising, 11.10.2023 – Die Vita Dulcis GmbH, ein renommierter Hersteller von Premium Spirituosen Adventskalendern, hat sich als Pionier in der Branche etabliert und begeistert seit nunmehr 8 Jahren anspruchsvolle Genießer in Deutschland und der ganzen Welt.

Vita Dulcis, mit Sitz im bayerischen Teising, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Weihnachtszeit zu einer ganz besonderen und geschmackvollen Erfahrung zu machen. Mit ihrer Leidenschaft für hochwertige Spirituosen und ihrem innovativen Ansatz hat das Unternehmen eine neue Tradition geschaffen – den Premium Spirituosen Adventskalender. Jeder Kalender enthält 24 einzigartige Miniaturen von exquisiten Whiskys, Gins oder Rums, die von renommierten Destillerien sorgfältig ausgewählt wurden.

Was die Adventskalender von Vita Dulcis von anderen unterscheidet, ist ihre unvergleichliche Qualität und Vielfalt. Jedes Jahr präsentiert das Unternehmen neue Editionen, die eine erlesene Auswahl an exklusiven Spirituosen bietet. Dabei wird darauf geachtet, dass kein Produkt mehrmals in den Kalendern auftaucht. So können Stammkunden Jahr für Jahr neue Geschmackshorizonte erkunden und ihre eigenen Genusserlebnisse auf einzigartige Weise erweitern.

9 abwechslungsreiche Whisky Adventskalender für die Saison 2023

Neben den bereits bekannten Editionen aus der Core-Range: Whisky Klassik, Whisky Premium, Whisky Deluxe & Whisky Platin, welche mit jeweils 24 schottischen Whiskys bestückt sind erwartet die interessierten Genießer auch wieder die Adventskalender aus der beliebten Origin-Range mit 24 Produkten aus dem jeweiligen Land: Whiskey USA, Whiskey Ireland & Whisky Japan. Besonders Experimentierfreudige begeben sich in der Saison 2023 mit dem Whisky International Adventskalender auf eine wahre Genuss-Weltreise. Zu entdecken gibt es 24 Whiskys aus 24 Ländern.

Highlight für Fans von rauchigen Tropfen

Erstmals in 2023 erhältlich ist der brandneue Whisky Scotch Peat & Smoky Adventskalender! Mit 24 rauchigen Whiskys aus Schottland verspricht dieser Kalender ein wahres Geschmacksfeuerwerk für alle Torf-Freunde zu werden und komplettiert das diesjährige Sortiment.

„Unser Engagement für Qualität, Exklusivität und Innovation hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind – ein führender Anbieter von Premium Spirituosen Adventskalendern. Unsere Kunden schätzen die Vielfalt, die Einzigartigkeit und die herausragende Qualität unserer Produkte. Wir sind stolz darauf, die Weihnachtszeit jedes Jahr zu einem besonderen und geschmackvollen Erlebnis zu machen.“ Dominik Maier, Geschäftsführer der Vita Dulcis GmbH

Vita Dulcis Whisky Klassik Adventskalender 2023

24 x Whisky aus Schottland (20 Single Malts, 2 Blended Malts & 2 Blends) als Sinnbild der schottischen Brennkunst

24 unterschiedliche Brennereien zum entdecken und genießen – von A wie Ardmore bis T wie Tamnavulin

Ausgewogene Geschmackszusammenstellung von fruchtig/leicht bis hin zu stark getorften Whiskys

Inklusive 56-seitiger Verkostungsbroschüre mit interessanten Details zu jeder Abfüllung und einer hochwertigen Destillerie-Landkarte mit den Standorten der 24 enthaltenen Brennereien – in Kooperation mit Alba Collection

Vita Dulcis Whisky Premium Adventskalender 2023

Limitiert auf 666 Stück

24 exklusive Whiskys aus Schottland, darunter Einzelabfüllungen mit bis zu 30 Jahren Fasslagerung und limitierte Sondereditionen

24 unterschiedliche Brennereien zum entdecken und genießen – von B wie Ballechin bis T wie Talisker

mehr als 350 Jahre Faßlagerung im gesamten Kalender

Inklusive 56-seitiger Verkostungsbroschüre mit interessanten Details zu jeder Abfüllung und einer hochwertigen Destillerie-Landkarte mit den Standorten der 24 enthaltenen Brennereien – in Kooperation mit Alba Collection

Vita Dulcis Whisky Deluxe Adventskalender 2023

Limitiert auf 222 Stück

24 exklusive Whiskys aus Schottland, darunter Einzelabfüllungen mit bis zu 36 Jahren Fasslagerung , Single Cask Abfüllungen und limitierte Sondereditionen

24 unterschiedliche Brennereien zum entdecken und genießen – von A wie Allt-A-Bhainne bis T wie Tomatin

mehr als 567 Jahre Faßlagerung im gesamten Kalender (durchschnittlich mehr als 23 Jahre / Whisky)

Inklusive 56-seitiger Verkostungsbroschüre mit interessanten Details zu jeder Abfüllung und einer hochwertigen Destillerie-Landkarte mit den Standorten der 24 enthaltenen Brennereien – in Kooperation mit Alba Collection

Vita Dulcis Whisky Platin Adventskalender 2023

Limitiert auf 33 Stück in einer handgefertigten Holzschatulle

24 exklusive Whiskys aus Schottland, darunter Einzelabfüllungen mit bis zu 65 Jahren Fasslagerung , Single Cask Abfüllungen, limitierte Sondereditionen und Vintage Abfüllungen ab Jahrgang 1949

24 unterschiedliche Brennereien zum entdecken und genießen – von A wie Antiquary bis W wie William Peel

mehr als sagenhafte 1.000 Jahre Faßlagerung im gesamten Kalender (durchschnittlich mehr als 41 Jahre / Whisky)

Inklusive 56-seitiger Verkostungsbroschüre mit interessanten Details zu jeder Abfüllung und einer hochwertigen Destillerie-Landkarte mit den Standorten der 24 enthaltenen Brennereien – in Kooperation mit Alba Collection

Vita Dulcis Whiskey USA Adventskalender 2023

Limitiert auf 222 Stück

24 x Whiskey aus den USA mit einem grandiosen Mix aus Straight Rye, Bourbon, Wheat und weiteren Whiskey-Stilen als Sinnbild der amerikanischen Brennkunst

24 unterschiedliche Brennereien zum entdecken und genießen – von B wie Basil Hayden’s bis S wie Sazerac

Inklusive 56-seitiger Verkostungsbroschüre mit interessanten Details zu jeder Abfüllung und einer hochwertigen Destillerie-Landkarte mit den Standorten der 24 enthaltenen Brennereien – in Kooperation mit Alba Collection

Vita Dulcis Whiskey Ireland Adventskalender 2023

Limitiert auf 444 Stück

24 x Whiskey aus Irland mit einem abwechslungsreichen Mix aus Single Grain, Single Malt, Blended und Irish Whiskey für einen tiefgreifenden Einblick in die irische Whiskeywelt

24 unterschiedliche Brennereien zum entdecken und genießen – von C wie Clonakilty bis W wie Waterford

Inklusive 56-seitiger Verkostungsbroschüre mit interessanten Details zu jeder Abfüllung und einer hochwertigen Destillerie-Landkarte mit den Standorten der 24 enthaltenen Brennereien – in Kooperation mit Alba Collection

Vita Dulcis Whisky Japan Adventskalender 2023

Limitiert auf 666 Stück

24 x Whisky aus Japan mit einer ausgewogene Geschmackszusammenstellung von fruchtig/leicht bis hin zu stark getorften Whiskys

24 unterschiedliche Brennereien zum entdecken und genießen – von A wie Akashi bis Y wie Yamazaki

Inklusive 56-seitiger Verkostungsbroschüre mit interessanten Details zu jeder Abfüllung und einer hochwertigen Destillerie-Landkarte mit den Standorten der 24 enthaltenen Brennereien – in Kooperation mit Alba Collection