Für den Blended Scotch Islay Mist mit seinem Kernsortiment Original Islay Mist und Islay Mist Double Peated sowie der limitierten Edition Islay Mist 17yo übernimmt Kammer-Kirsch den Import und Vertrieb für Deutschland.

Kammer-Kirsch übernimmt den Import und Vertrieb von Islay Mist

Islay Mist – der charakterstarke torfige Blend

Mit Islay Mist ergänzt die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab sofort ihr vielfältiges Whiskysortiment um die preisgekrönten Blended Scotch Whiskys. Kammer-Kirsch übernimmt für Deutschland den exklusiven Import dieser Blends und kann ihren Kunden somit eine noch umfangreichere Auswahl an qualitativ hochwertigen Whiskys anbieten.

Islay Mist wurde 1927 auf der schottischen Insel Islay aus Malt Whisky von Laphroaig kreiert, der mit einer Auswahl von Highland und Speyside Malts sowie goldenem Grain Whisky zu einem sehr eleganten, vielschichtigen Blended Scotch vermählt wurde. Der Original Peated Blend, der dem Rezept aus der Gründungszeit treu bleibt, ist für seinen ausgewogenen Rauchcharakter bekannt. Islay Mist ist der einzige Blended Scotch Whisky, der „Islay“ in seinem Namen führen darf, was durch das Siegel des Lord of the Isles bestätigt wird.

Das Kernsortiment umfasst Original Islay Mist und Islay Mist Double Peated. Darüber hinaus rundet die limitierte Edition Islay Mist 17yo das von der Destillerie Kammer-Kirsch importierte Sortiment ab und demonstriert eindrucksvoll die Expertise der Master Blender.

„Wir freuen uns, unseren Kunden mit Islay Mist nun auch im stark wachsenden Blended Whisky Markt torfige Blended Scotch Whiskys von herausragender Qualität anbieten zu können. Wir nehmen mit großer Begeisterung nach Inchdairnie RyeLaw nun eine zweite Marke unseres Partners MacDuff auf und werden die Zusammenarbeit weiter vertiefen“, meint Gerald Erdrich, Geschäftsführer von Kammer-Kirsch.

“MacDuff International are delighted to be working alongside the wonderful team at Kammer-Kirsch to roll out further distribution of our award-winning Islay Mist Original Blend in Germany”, so Graham Glen, Commercial Director von MacDuff.

Islay Mist wird ab Mitte Oktober im ausgewählten Fachhandel erhältlich sein, Original Islay Mist und Double Peated Islay Mist zu einem Preis von ca. 18€ bzw. 20€, der 17-jährige Islay Mist zu ca. 65€.

Tasting Notes Original Islay Mist

Geruch: Eine dezente Mischung aus rauchigem Torf und Seetang.

Geschmack: Die Torfnote ist dominant, wird aber durch eine komplexe Kombination aus süßem Malz, Salz und Eiche abgemildert.

Abgang: Das weiche Torfaroma verbleibt am Gaumen, während Toffee und Kaffee für ein bitter-süßes Finish sorgen.

Tasting Notes Islay Mist Double Peated

Islay Mist Double Peated ist doppelt so rauchig wie der Original Peated Blend mit kräftigen Tabaknoten und einer herausragenden Komplexität.

Nase: Ausgeprägter Torfrauch mit einem Hauch von grünem Apfel und Birne.

Geschmack: Auf kräftige Tabaknoten folgen schnell Meeresnoten, Salzkaramell und Vanille.

Abschluss: Komplex und lang mit nachlassender Süße.

Tasting Notes Islay Mist 17yo

Nase: Aromen von süßer Vanille, Keksen und Zitrusfrüchten gefolgt von einem Hauch Torfrauch.

Geschmack: Reichhaltige Viskosität mit frischem, leicht fruchtigem Charakter gefolgt von frisch gebackenem Brot, Malz und Butterscotch.

Abschluss: Gut abgerundet und wunderbar ausgewogen mit einem Anklang von würziger Eiche.

Über MacDuff International

MacDuff International ist seit 1992 Produzent und Anbieter von erstklassigen Scotch Whisky Marken: Islay Mist, Lauder’s und Grand Macnish Blended Scotch Whisky. Im Jahr 2020 brachte MacDuff den WATERPROOF Blended Malt auf den Markt, der das preisgekrönte Portfolio des Unternehmens weiter stärkt. MacDuff International genießt hohes Ansehen als Experte für die Entwicklung neuer Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, auch in Zukunft Scotch Whiskys von Weltklasse zu produzieren.

Über Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, The Whistler, M&H, Spey, Inchdairnie, Pōkeno und Rebel. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Hell or High Water sowie dem Erdbeercremelikör Tequila Rose und Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen-wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, ein Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Apple Vodka Squamata und Craftwork Rum, Brandy und Kräuterlikör runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.