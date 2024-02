Video: Gespräch mit Shilton Almeida, Global Brand Ambassador der M&H Distillery, Tel Aviv

Im Rahmen der München Spirits 2024 am letzten Wochenende (unseren Bildbericht sehen Sie hier) konnten wir am Stand von Kammer-Kirsch ein Gespräch mit Global Brand Ambassador Shilton Almeida über die israelische Milk & Honey Distillery führen. Wir hören Infos über die Geschichte der Brennerei – und über zwei STR-Abfüllungen, die in Deutschland über den Importeur, Kammer-Kirsch, erhältlich sind.

Das knapp unter vier Minuten lange Video finden Sie untenstehend und auf unserem Youtube-Kanal, den zu abonnieren wir Sie wie immer herzlich einladen.