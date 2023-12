Wer hat zu Weihnachten den M&H Classic, den M&H Elements Pomegranate Wine Cask und einen Flachmann gewonnen? Wir sagen es!

Unser letztes Gewinnspiel in diesem Jahr war ein ganz besonderes Highlight, denn der Gewinner oder die Gewinnerin wurde tatsächlich in der Nacht des ersten Weihnachstfeiertages gezogen! Und was uns unser Partner Kammer-Kirsch unter den Christbaum gelegt hat, kann sich tatsächlich sehen lassen: Ein Kennenlern-Set aus der israelischen Milk & Honey Distillery, bestehend aus 1 Flasche M&H Classic, 1 Flasche M&H Elements Pomegranate Wine Cask und einem Flachmann im ansprechenden Holz-Design!

Unter den vielen, vielen Einsendungen hat unser virtuelles Christkind einem Glückskind den Weihnachstwunsch erfüllt – aber bevor wir verraten, wer das ist, noch einmal einige Infos zum wunderbaren Gewinn und der Brennerei, aus dem er stammt:

THE M&H WHISKY DISTILLERY

Nur wer träumt, kann fliegen, und 2013 wurde mit der Gründung von Israels erster Whisky-Destillerie – M&H – ein Traum wahr.

Die M&H Distillery wurde von einer Gruppe guter Freunde gegründet, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen – Whisky. Ursprünglich kamen sie zwar nicht aus der Whisky-Branche, aber die Herausforderung, das Abenteuer und der Traum, die erste Whisky-Brennerei in Israel zu gründen, veranlassten sie, eine hochmoderne Brennerei zu bauen und die besten Leute, darunter den verstorbenen Dr. Jim Swan, und die beste Ausrüstung zu holen, um einen Whisky von Weltklasse herzustellen. Viele Leute haben ihnen gesagt, dass dies unmöglich sei, aber hier ist ein Ratschlag: Wenn Sie wollen, dass die Israelis das Unmögliche tun – sagen Sie ihnen einfach, dass es unmöglich ist.

סיור במזקקת מילק אנד האני בלייזר

Von Anfang an war die M&H Distillery den höchsten internationalen Qualitätsstandards und dem Respekt vor den jahrhundertealten Traditionen der Whiskyherstellung verpflichtet. Aus diesem Grund wurde der weltberühmte Dr. Jim Swan, führender Experte für die Reifung in heißem Klima und für Whisky aus der New World Region, als ihr wichtigster Berater und erster Brennmeister an Bord geholt.

Heute sind die preisgekrönten M&H-Whiskys in über 40 Ländern weltweit erhältlich und erzählen die kühne Geschichte mit kompromissloser Innovation in jeder Flasche. Und die M&H Distillery ist in vielerlei besonders:

FASSAUSWAHL

Unser Fassportfolio ist ein wahres Spektrum an Aromen, Geschmacksrichtungen und Empfindungen. Ob Ex-Bourbon aus Kentucky oder Ex-Sherry aus unserem eigenen Reifungsprojekt in Spanien – für die Herstellung von M&H-Whiskys beziehen wir eine Vielzahl außergewöhnlicher Fässer aus der ganzen Welt.

300 SONNENTAGE IM JAHR

Mit über 300 Sonnentagen im Jahr sorgt das mediterrane Klima für einen beschleunigten Reifungsprozess in unseren Fässern, der selbst bei kurzer Reifung zu einem tiefen und komplexen Whisky führt.

5 VERSCHIEDENE KLIMAZONEN

Die geografische Vielfalt Israels ist unsere Experimentierfläche, mit verschiedenen Reifungsprojekten im ganzen Land, von den Bergen des Oberen Galiläa bis hinunter zum tiefsten Ort der Erde – dem Toten Meer -, die neue Single-Malt-Aromen in unverwechselbaren Terroirs schaffen.

UNSERE STADT TEL AVIV

Die M&H Distillery ist eine urbane Brennerei im pulsierenden Tel Aviv, der kulturellen und technologischen Hauptstadt Israels. Sie fängt die Atmosphäre der Stadt ein und lässt sich dabei von der nahe gelegenen alten und bezaubernden Stadt Jaffa inspirieren.

Und um die M&H Distillery ganz persönlich kennenzulernen, können Sie diese ausgezeichneten Abfüllungen im Paket gewinnen:

M&H Classic Single Malt Whisky

M&H Classic Single Malt Whisky wird in erlesenen Ex-Bourbon Fässern und speziellen Rotwein STR Fässern gelagert, was ihm einen leichten und ausgewogenen Charakter verleiht.

Gereift im heißen Klima Tel Avivs.

700 ML 46% ALC/ABV

AROMA: Leichte Süße von Vanille gefolgt von dezenten Eichennoten und blumigen Aromen.

GESCHMACK: Dezente Grundnote, Vanille, Karamell und Honigsüße, in Harmonie mit holzigen Noten und leichter Würze von schwarzem Pfeffer.

ABGANG: Kurz, dennoch vollendet. Die Eichennoten verweilen einen Moment mit einer angenehmen, leichten Würze

M&H Elements Single Malt Whisky Pomegranate Wine Cask

Die Elements-Whisky-Serie erzählt die Geschichte einer sorgfältigen Auswahl von Fässern. Jeder Ausdruck hat ein anderes Fasselement, das den Whisky auf eine neue Geschmacksebene hebt.

Die Serie umfasst Elements Sherry Cask – den besten Single Malt Whisky der Welt, Elements Red Wine Cask, Elements Peated und den Pomegranate Wine Cask.

Seit Generationen sind Granatäpfel ein bedeutender Teil der israelischen Kultur. In der Tradition, Literatur, Küche und Kunst wurde der Granatapfel ein wahres Symbol und findet so auch seine Präsenz im Alltag. Es ist also kein Wunder, dass die Destillerie M&H ihren Whisky auch in Granatapfel-Weinfässern lagert. Aus diesen einzigartigen Fässern hat M&H den Elements Pomegranate Wine Cask kreiert und in limitierter Auflage herausgebracht.



Bislang gab es limitierte Sondereditionen, die auf Granatapfel-Weinfässern lagerten, nur in der Apex Serie. Der M&H Apex Pomegranate in Fassstärke wird bei Kammer-Kirsch nun nicht mehr erhältlich sein. Dafür gibt es als Pendant den Elements Pomegranate Single Malt Whisky, der unter der Elemtens Serie läuft und 46% Vol. aufweist.

AROMA: Frische rote Früchte mit Zitroneschale, Walnüssen und Lavendel.

GESCHMACK: Dunkle Granatapfel-Konfitüre und Gebäck mit einer Prise trockenem Chili-Pfeffer.

ABGANG: Bratapfel mit gemahlenen Nelken, säuerlichem Granatapfelsaft und ein Hauch von geröstete Eiche.



Natürliche Farbe / nicht kältefiltriert

Und damit Sie den einzigartigen Geschmack der M&H Whiskys überall genießen können, geben wir Ihnen noch einen Flachmann im chicken Holz-Design dazu:

Und das Set aus 1 Flasche M&H Classic, 1 Flasche M&H Elements Pomegranate Wine Cask und einem Flachmann gewonnen hat:

Toni Wegner aus 14727 Premnitz

Wir gratulieren ganz herzlich! Der Gewinn wird durch unseren Partner Kammer-Kirsch versendet, das kann etwas dauern (Feiertage und Jahreswechsel), aber im Neuen Jahr starten Sie dann mit zwei wundervollen Whiskys ;-).

Wir machen jetzt, nach nahezu einem Jahr durchgehender Gewinnspiele, eine kurze Pause. Aber schon in zwei Wochen, am 8. Januar, beginnt eine neue Runde von Gewinnspielen – und sie beginnt, das können wir jetzt schon versprechen, mit einem Paukenschlag. Bis dahin Frohe Festtage, einen tollen Start ins Jahr 2024 und bleiben Sie uns treu, denn wir machen keinen Weihnachtsurlaub und sind täglich mit News und Infos für Sie da!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts