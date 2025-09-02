Neu bei Kirsch Import: Adventskalender im neuen Design, Bottlings von The Single Malts of Scotland, Dragonjuice Batch 2 und GlenWyvis The Drover

Langsam, aber sicher bewegen wir uns auf die Weihnachtszeit zu. Denn Kirsch Import stellt heute in den dienstäglichen Neuheiten die 2025er World-Whisky- und Scotch-Adventskalender vor (Es gibt bei Kirsch Import auch noch einen Rum-Adventskalender, den wir aber wegen unseres thematischen Schwerpunktes Whisk(e)y nicht erwähnen).

Neu sind ebenfalls zwei Abfüllungen von Edradour, acht neue Bottlings von The Single Malts of Scotland, Dragonjuice Batch 2 und GlenWyvis The Drover.

Alle weiteren Details finden Sie im folgenden Info-Text, den wir von Kirsch Import erhalten haben:

Alle Jahre wieder:

World-Whisky-, und Scotch-Adventskalender im neuen Design

Süßer die Gläser kaum klingen als zur Vorweihnachtszeit mit den Kalendern von Kirsch Import. Damit das auch dieses Jahr so bleibt, haben wir unsere World-Whisky- und Scotch-Adventskalender 2025 wieder sowohl mit neuen Inhalten als auch frischen Designs ausgestattet.



Was bleibt? Jeweils 24 Advents-Samples stehen samt Nosingglas zur professionellen Verkostung und Infobroschüre in wertigen Magnetboxen bereit.

Die Neuauflage unseres Whisky-Wonder-World-Adventskalenders zeigt genau, wo es hingeht: einmal rund um die Whisky-Welt. Dieses Jahr haben wir 24 Entdecker-Drams im Gepäck, die von Indien über schottische Inseln bis nach Island mitnehmen.

Flüssige Blend-Patisserie oder rauchiger Speyside Malt, limitiertes Small Batch oder fassstarkes Single Cask: Unser Scotch-Whisky-Adventskalender 2025 lädt mit zauberhafter Winteridylle zum Genuss 24 ausschließlich in Schottland destillierter Drams ein. O du fröhlicher kann es für Liebhaber nicht werden …

Whisky-Wonder-World-Adventskalender

Kirsch Import

stabile Magnetbox im Koffer-Look

für Entdecker & Neugierige

Whisk(e)ys von Indien bis Island

inkl. Nosing-Glas der Benromach Distillery

24 x 2 cl Whisk(e)y aus unserem internationalen Portfolio

⌀ 48,4% vol.

Scotch-Whisky-Adventskalender

Kirsch Import

Geschenkidee für Scotch-Fans

mit Übersichtskarte schottischer Destillerien

von Blend-Talent bis Traditionsabfüller

inkl. Nosing-Glas der Benromach Distillery

24 x 2 cl Scotch-Whiskys aus unserem Importmarkenportfolio

⌀ 48,3% vol.

Beliebte & besondere Likörweinfässer:

Edradour serviert üppige Zitrus- & Trockenfrüchte

Feine Süße und Noten von Zitrusfrüchten: Pünktlich zum Spätsommer serviert „Scotland’s Little Gem“ den Nachschub eines Klassikers. Die Zeit seit seiner Destillation im April 2012 in der unabhängigen Highland-Brennerei verbrachte der Edradour 13 y.o. in First Fill Sauternes Casks, vorbelegt mit dem französischen Dessertwein. Sechs Fässer wurden für das elegante Small Batch kombiniert, das unverfälscht in insgesamt 1.983 Flaschen den September versüßt.

Auf Abwechslung setzt dagegen der Edradour 15 y.o.: Er wurde ganze 33 Monate lang in seltenen Weinfässern aus Portugals historischer Provinz Estremadura veredelt. Die dort an der Küste im mittleren Portugal beheimatete Quinta de São Francisco lieferte die mit Likörwein im Portweinstil vorbefüllten Fässer. Das Resultat: Ein üppiger Single Malt, der mit fassstarken Schichten von Trockenfrüchten, warmen Gewürzen und köstlicher Süße in den Spätherbst überleitet.

Edradour 13 y.o. Sauternes Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

13 Jahre

Dest.: 04/2012

Abgef.: 09/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauternes Hogsheads

Fassnr.: 168, 169, 171, 172, 173, 174

1.983 Flaschen (insgesamt)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 15 y.o. Quinta de São Francisco Estremadura Wine Casks Finish

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Quinta de São Francisco Estremadura Wine Casks (Finish)

57,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Authentische Abenteuer:

Single Casks von The Single Malts of Scotland

Hier ist der Name Programm: The Single Malts of Scotland versammelt schottische Single Malts der unterschiedlichsten Brennereien. Unabhängig und zu 100 Prozent natürlich abgefüllt, nimmt die Reihe aus dem Hause Elixir Distillers Anspruchsvolle auf authentische Abenteuer mit. Acht neue Single Casks aus Premiumfässern stehen dafür bereit.

Wer den zuverlässig eleganten Charakter eines Linkwood 2010/2025 schätzt, wird dabei ebenso fündig wie Entdecker unbekannterer Brennereien – etwa mit dem kraftvollen Dailuaine 2008/2025 oder dem von Honignoten geprägten Glen Elgin 2008/2025. Auch der Miltonduff 2007/2025 ist in seiner feinen Single-Malt-Form für Blends beliebt und daher rar.



In Dunkel hüllt sich der Speyside Malt 2009/2025 aus einem Oloroso Sherry Butt nicht nur farblich, sondern auch, was seine geheimnisvolle Herkunft betrifft. Die weichen, hellen Töne des Glenlossie 2007/2025 wurden in einem First Fill Bourbon Barrel betont, während der voluminöse Blair Athol 2006/2025 für seine 18 Jahre bestens im Pedro Ximénez Sherry Hogshead aufgehoben war. Auch Rauch-Enthusiasten kommen auf ihre Kosten – mit dem torfig-maritimen Caol Ila 2006/2025 von Islays Ostküste.

Linkwood 2010/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 03/02/2010

Abgef.: 25/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Hogshead

Fassnr.: 3012536

261 Flaschen (insgesamt)

51,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 2008/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest.: 06/10/2008

Abgef.: 24/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 40236

286 Flaschen (insgesamt)

56,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Elgin 2008/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest.: 18/06/2008

Abgef.: 28/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 805600

261 Flaschen (insgesamt)

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2007/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest.: 12/11/2007

Abgef.: 29/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr.: 900778

625 Flaschen (insgesamt)

59,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Speyside Malt 2009/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 02/11/2009

Abgef.: 28/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 1

657 Flaschen (insgesamt)

57,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlossie 2007/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Dest.: 20/02/2007

Abgef.: 25/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 773

248 Flaschen (insgesamt)

55% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2006/2025

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Dest.: 02/08/2006

Abgef.: 24/04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 40245

254 Flaschen (insgesamt)

47,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2006/2025 – Peated

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Dest.: 23/08/2006

Abgef.: 24/04/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Hogshead

Fassnr.: 3073546

271 Flaschen (insgesamt)

52,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Drachenflug über die Speyside:

Dragonjuice Batch 2 aus Triple Casks

Qualitätsvoller Single Malt Scotch, Hochgenuss und kleine Preise in einer Abfüllung vereint? Dieser Zaubertrick gelingt dem Whisky-Druiden auch mit seinem Dragonjuice 10 y.o. – Speyside Batch 2. Gebrannt wurde das Elixier für Anspruchsvolle in einer unabhängigen Speyside-Brennerei – gereift in einer köstlichen Kombination aus Likörweinfässern.

Vorbelegt mit Pedro Ximénez Sherry, Ruby Portwein und portugiesischem Moscatel, übten sie ihre Fassmagie auf den Single Malt aus: Fruchtkompott trifft so auf Milchschokolade, karamellisierter brauner Zucker auf reife Brombeeren und eine feine Kräuterwürze auf dunkle Trauben. Diese zauberhafte Kombination kommt bei kräftigen 50,2% vol. voll zum Tragen und benötigt für ihren Effekt weder Kühlfiltrierung noch Farbstoff.

Dragonjuice 10 y.o. – Speyside Batch 2

Whisky Druid Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks, Ruby Port Casks, Moscatel Casks

50,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Rosinen, dunkles Fruchtkompott, leicht karamellisierter brauner Zucker, Milchschokolade, dunkle Trauben, dazwischen ein spritziger Funk von roten Johannisbeeren. Die Fruchtnoten werden mit der Zeit frischer, tendieren zu roten Beerenfrüchten.



Gaumen: Geschmeidig rund und angenehm weich, karamellisierter brauner Zucker, feine Kräuterwürze, geht über in fruchtige Süße, dunkle Trauben, reife Brombeeren, ab und zu blitzt die leicht säuerliche Frische auf, der Alkohol ist rundum gut eingebunden.



Nachklang: Weich, warm, mittellang, dabei fruchtig mit angenehmer Süße und dezenter Kräuternote.

Komplexe Hommage an Highland-Berufe:

GlenWyvis startet Highland Legacy Series

Die letzte Whiskybrennerei des Highland-Städtchens Dingwall wurde 1926 geschlossen. 2016 erweckte GlenWyvis die verlorene Tradition zu neuem Leben und schrieb mit einem rekordverdächtigen Beteiligungsangebot selbst Geschichte: Mehr als 3.000 Gleichgesinnte investierten in das Projekt, um die weltweit erste Brennerei zu gründen, die vollständig in Gemeinschaftsbesitz ist.

Ihre neue Highland Legacy Series besteht aus vier Whiskys, die von traditionellen Berufen der Highlands inspiriert und von der lokalen Künstlerin Fiona Mackenzie illustriert sind.



Den Anfang macht GlenWyvis The Drover, eine Hommage an Viehtreiber. Oft zu Fuß bewegten die Drover Rinder von den entlegensten Winkeln der Highlands in die Lowlands und weiter.



Diesem abenteuerlichen Gewerbe gewidmet, reifte die Highland Legacy Series 1 in vier verschiedenen, jeweils erstbefüllten Fasstypen: Sauternes Barrique, Madeira Hogshead, Bourbon Barrel und Oloroso Sherry Hogshead lassen einen gelungenen Mix aus fruchtig-süßen, schokoladigen und nussigen Noten entstehen, der das sich entwickelnde Geschmacksprofil von GlenWyvis demonstriert.

GlenWyvis The Drover

Highland Single Malt Scotch Whisky

Highland Legacy Series 1

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauternes Barrique (37%), First Fill Madeira Hogshead (30%), First Fill Bourbon Barrel (21%), First Fill Oloroso Sherry Hogshead (12%)

3.000 Flaschen (insgesamt)

46,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Birnenkompott, Bonbons, frische Walnüsse, Streusel.



Gaumen: Kakaonibs, Orangenzesten, Apfel, Pfeffer.



Nachklang: Lang und nussig, mit dunkler Schokolade und Bittermandel, die zu grünem Apfel übergeht.