Unser Post zu Glenmorangie’s neue Abfüllung A Tale of Spices vom späten Vormittag können wir jetzt um die deutsche Pressemtteilung zu diesem Bottling der Moët Hennessy Deutschland GmbH ergänzen. Diese präsentiert auch Verkostungsnorizen zu Glenmorangie A Tale of Spices, der ab sofort bundesweit im Fachhandel (UVP 85,00€), in ausgewählten Bars und in der Gastronomie erhältlich:

Glenmorangie A Tale of Spices erzählt vom Gewürzmarkt

Die prämierte Serie mit einer Neuauflage aus vier Fassnachreifungen

München / Tain, 2. September 2025. Ein aromatischer Zauber aus Gewürzen und Süße im Glas – die neueste Limited Edition von Glenmorangie fängt die köstlichen Aromen und Farben eines belebten Gewürzmarktes ein. Glenmorangie A Tale of Spices ist die sechste Abfüllung der preisgekrönten „A Tale Of…“-Serie der Highland-Destillerie. Erneut stellt sie die unermüdliche Fantasie der Glenmorangie Whisky-Macher unter Beweis: Inspiriert von den sinnlichen Genüssen eines Gewürzmarktes, reifte dieser Whisky in insgesamt vier verschiedenen Fassarten nach. Ein Teil des experimentellen Whiskys lag in marokkanischen Rotweinfässern, die ein Aromenmosaik von Ingwer, Safran, Muskatnuss und gebrannten Mandeln komplex mit dem eleganten Glenmorangie-Stil vereinen.

Dr. Bil Lumsden, Director of Whisky Creation bei Glenmorangie sagt:

„Mir gefallen die farbige Vielfalt und Aromen von Gewürzmärkten. Vor einigen Jahren experimentierten Master Blender Gillian Macdonald und ich zum ersten Mal mit marokkanischen Rotweinfässern und uns faszinierten die duftenden, würzigen Noten, die sie unserem Whisky verleihen. Daraus entwickelten wir diese ungewöhnliche Fassrezeptur. Jeder Schluck dieser limitierten Edition ist wie eine bunte Prise eines Gewürzmarktes.“

Auf seiner Suche nach ungewöhnlichen Fässern, die Glenmorangie neue Aromen verleihen, reist Dr. Bill um die ganze Welt. Dabei fühlt er sich immer wieder von duftenden und farbenprächtigen Gewürzmärkten angezogen. Mit der Vision eines Whiskys, der von dieser Vielfalt geprägt ist, experimentierten Master Blender Gillian Macdonald und er, indem sie erstmals einen in Ex-Bourbonfässern gereiften Glenmorangie in vier verschiedenen Fassarten nachreiften. Marokkanischen Rotweinfässer aus französischer Eiche – eine Premiere bei Glenmorangie – bringen köstliche Gewürznoten ein, während neue, gekohlte Eichenfässer eine weitere würzige Dimension hinzufügen. Geschabte und anschließend getoastete Rotweinfässer bieten fein-fruchtige Noten, während Pedro-Ximénez-Sherryfässer dem Single Malt Highland Whisky eine reichhaltige, süße Tiefe geben.

Aus dieser ungewöhnlichen Fasskombination entstand dieser einzigartige, komplexe Glenmorangie – duftend, süß und würzig. A Tale of Spices strotzt vor Noten von Kreuzkümmel, Safran, Muskatnuss, Ingwer und Chili. Florale Anklänge von Rosen und Jasmin werden durch gebrannte Mandelaromen und eine ausgeprägte Eukalyptusnote unterstrichen. Der Whisky eignet sich auch ideal als Geschenk – die Geschenkbox umrahmt ein Mosaik in warmen Farbtönen und farbenfrohe Gewürzkegel, wie sie auf exotischen Gewürzmärkten zu finden sind.

Glenmorangie A Tale of Spices (46,0 Vol.% Alk.) ist ab sofort bundesweit im Fachhandel (UVP 85,00€), in ausgewählten Bars und in der Gastronomie erhältlich.

Verkostungsnotiz

Glenmorangie A Tale of Spices (46,0 Vol.% Alk.)

Farbe: Senfgold

An der Nase: Würzig, süß und wunderbar duftend, mit Noten von Rosen, Landnelken, Jasmin und Flieder, begleitet vom Duft eines Gewürzmarktes – Kreuzkümmel, Safran, Muskatnuss, Ingwer, Chili und Anis – dazu etwas süßes Eichenholz und Kastanie. Mit ein paar Tropfen Wasser weitere Fruchtaromen, dazu ein Hauch Menthol und Brotteig

Am Gaumen: Intensive, würzige Aromen mit reichlich Ingwer, schwarzer Pfeffer, Senfkörner und einer kräftigen Erdigkeit. Dazu eine sanfte Süße von Minzbonbons, braunem Rohrzucker und gebrannten Mandeln. Der gesamte Gaumen wird von einer deutlichen Eukalyptusnote untermalt ​

Nachhall: Noten von Gewürznelken, Leder und Minze​

Über Glenmorangie

Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky stammt aus den schottischen Highlands und wird in den höchsten Brennblasen Schottlands destilliert, um einen besonders reinen Brand zu erzeugen. Gereift in den feinsten Eichenfässern, umsorgt von den „Men of Tain“, die ihr großes Wissen von Generation zu Generation übertragen. Sie stellen sicher, dass Glenmorangie immer in traditioneller und kompromissloser Weise hergestellt wird. Die Destillerie, vor über 180 Jahren im Jahr 1843 offiziell gegründet, ist bekannt als Whisky-Pionier und verbindet Tradition mit Innovation.

Über das Whisky Creation Team

Die Lieblingsfrage des Glenmorangie Whisky Creation Teams lautet: „Was wäre, wenn…?“ und es fordert sich ständig heraus, neue Wege zu gehen, und jegliche Vorstellungskraft anzuregen, was sich in einen Whisky verwandeln lässt – sei es die Herkunft und Geschmack in Glenmorangies Heimat mit der Cadboll Estate Serie, die Magie des Waldes im Glenmorangie A Tale of the Forest oder einen Espresso im Glenmorangie Signet. An der Spitze des Teams steht Dr. Bill Lumsden. Als promovierter Biochemiker mit jahrzehntelanger Erfahrung bringt Dr. Bill alle Voraussetzungen mit, um diese Ideen umzusetzen. Hoch angesehen ist er Teil der „Hall of Fame“ der Whisky-Ikonen. Bei der International Whisky Competition wurde er öfter als jeder andere zum „Master Distiller of the Year“ gekürt. Außerdem ernannte ihn zweimal die International Spirits Challenge zum „Master Blender / Distiller of the Year“.

Gillian Macdonald, die Master Blenderin der Glenmorangie Company, arbeitet Hand in Hand mit Dr. Bill. In ihrer Rolle vereint Gillian Handwerk und Wissenschaft. Die tägliche sensorische Analyse neuer Destillate, die Überwachung der Rezepturen des Kernsortiments und die Koordination des Sensorik-Panels gehören zu ihren Hauptaufgaben. Gillian leitet zudem die Produktentwicklung, darunter auch die Prüfung Hunderter Fässer pro Jahr für finale Rezepturen.

