Dienstag, 02. September 2025, 19:04:16
Suche
DestillerienHighlandsNeue Whiskys

Glenmorangie stellt A Tale of Spices vor

Die Limited Edition reifte zunächst in Bourbonfässern, anschließend noch in vier verschiedenen Fassarten – Ab heute erhältlich

Eine weitere Abfüllung ihrer A Tale of Reihe, die sich bereits ankündigte, stellt die Highland-Brennerei Glenmorangie heute vor. Glenmorangie A Tale of Spices wurde von Gillian Macdonald und Dr. Bill Lumsden kreiert, und bietet eine süß-würzige Interpretation des Stils der Brennerei, inspiriert von Gewürzmärkten, wie es die Destillerie formuliert.

Die neueste Edition des whisky creation team von Glenmorangie unter der Leitung von Dr. Bill Lumsden MBE reifte zunächst in Bourbonfässern. Anschließend folgte eine weitere Reifung in vier verschiedenen Fassarten: marokkanischen Rotwein-Fässern aus französischer Eiche, new charred oak casks, STR-casks und Pedro Ximénez Sherry Fässern.

Die offiziellen Tasting Notes beschreiben den Whiksy mit Noten von Kreuzkümmel, Safran, Muskatnuss, Ingwer und Chili mit blumigen Anklängen von Rose und Jasmin sowie gezuckerten Mandeln und Eukalyptus.

Die Limited Edition Glenmorangie A Tale of Spices ist ab heute (2. September) über die Website der Brennerei und das Besucherzentrum in Tain, Schottland, sowie bei Online-Händlern und Whisky-Fachgeschäften erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £76 (was nicht ganz 90 € entsprechen würde).

-Werbung-
SourceThe spirits business
Vorheriger Artikel
Serge verkostet: Eine weitere World Whiskies Session
Nächster Artikel
Balvenie präsentiert die zweite Edition der Fifty Collection

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH