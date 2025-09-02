Glenmorangie stellt A Tale of Spices vor

Eine weitere Abfüllung ihrer A Tale of Reihe, die sich bereits ankündigte, stellt die Highland-Brennerei Glenmorangie heute vor. Glenmorangie A Tale of Spices wurde von Gillian Macdonald und Dr. Bill Lumsden kreiert, und bietet eine süß-würzige Interpretation des Stils der Brennerei, inspiriert von Gewürzmärkten, wie es die Destillerie formuliert.

Die neueste Edition des whisky creation team von Glenmorangie unter der Leitung von Dr. Bill Lumsden MBE reifte zunächst in Bourbonfässern. Anschließend folgte eine weitere Reifung in vier verschiedenen Fassarten: marokkanischen Rotwein-Fässern aus französischer Eiche, new charred oak casks, STR-casks und Pedro Ximénez Sherry Fässern.

Die offiziellen Tasting Notes beschreiben den Whiksy mit Noten von Kreuzkümmel, Safran, Muskatnuss, Ingwer und Chili mit blumigen Anklängen von Rose und Jasmin sowie gezuckerten Mandeln und Eukalyptus.

Die Limited Edition Glenmorangie A Tale of Spices ist ab heute (2. September) über die Website der Brennerei und das Besucherzentrum in Tain, Schottland, sowie bei Online-Händlern und Whisky-Fachgeschäften erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £76 (was nicht ganz 90 € entsprechen würde).