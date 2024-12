TTB-Neuheit: Glenmorangie A Tale of Spices

Ein neuer Glenmorangie aus der „A Tale of…“-Serie scheint kurz vor dem Release zu stehen, wenn man dem Eintrag auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank folgt, der kürzlich publiziert wurde.

Der neue Glenmorangie A Tale of Spices stammt aus vier verschiedenen Fassarten, die am Rückseitenetikett näher ausgeführt sind (Marokkanischer Rotwein, augekohlte Virgin Oak, PX Sherry-Fässer und STR-Fässer), und wird mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt werden. Er soll „ein Mosaik aus Geschmäckern“ präsentieren, das an orientalische Gewürzmärkte erinnern soll.

Geschmacklich sollen im Glenmorangie A Tale of Spices eine ausgewogene Mischung aus Rose, Jasmin und Flieder, Kümmel, Saffran, Muskatnuss, Ingwer, Chili und Anis zu finden sein, eingehüllt in die Süße von Mandeln und erfrischenden Eukalyptus – im Finish finden sich Nelke und Pfefferminze.

Erscheinungsdatum ist noch keines bekannt, aber wie immer: wir haben ein wachsames Auge darauf. Hier jedenfalls die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.