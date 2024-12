Serge verkostet: 3x Bunnahabhain (21, 35 und 35 Jahre alt)

Die Destillerie Bunnahabhain auf Islay ist für ihre Vielseitigkeit bekannt – und generell für die hohe Qualität ihrer Whiskys. Ob torfig oder aus dem Sherryfass, es sind meist schöne und hervorragend gemachte Tropfen.

Drei Whiskys aus der Brennerei sind heute bei Serge Valentin im Glas – zwei, die in den Jahren 1965 und 1966 destilleiert und zum Feis Ile 2001 und 2002 mit je 35 Jahren Reifungszeit abgefüllt wurden, und ein modernen 21yo in Fassstärke, zu dem Serge anmerkt, er sei „modern und vom Fass bestimmt, aber jedenfalls gut gemacht“. Das resutiert in 85 Punkten, während die alten Bunnahabhain-Abfüllungen weit über 90 Punkten landen.

Hier unsere Tabelle der Verkostung für Sie:

Abfüllung Punkte

Bunnahabhain 21 yo ‘2024 Cask Strength Edition’ (53.6%, OB, oloroso + 21 months Pedro Ximenez cask finish, 2682 bottles) 85 Bunnahabhain 35 yo 1966/2002 (46.1%, OB, Feis Ile 2002, sherry, cask #4379, 401 bottles) 93 Bunnahabhain 35 yo 1965/2001 (53.9%, OB, Feis Ile 2001, sherry, cask #7159, 594 bottles) 92