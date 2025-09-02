Balvenie präsentiert die zweite Edition der Fifty Collection

Nach ihrem Debüt der The Fifty Collection der Speyside-Destillerie Balvenie im August letzten Jahres (wir berichteten) erfolgt nun wie angekündigt jetzt die Vorstellung der zweiten Edition. Sie wurde von Balvenies Malt Master Kelsey McKechnie kreiert. The Balvenie Fifty Collection Second Edition basiert auf dem Whisky der ersten Edition und bietet einen Blend aus zwei Fässern: einem einzigen Refill Butt aus europäischer Eiche, das auch für die erste Edition verwendet wurde, und einem Hogshead aus amerikanischer Eiche. Beide Fässer wurden 1973 befüllt.

Der mit 49,8 % Vol. abgefüllte Malt Whisky zeigt Aromen von sticky toffee, Veilchen, Rose, Eiche und dezenten Gewürzen. Es folgen von Noten von geschmolzenen Datteln, süßen Johannisbeeren, Zitrusschale, cremigem Honig und einem buttrigen Finish.

Kelsey McKechnie sagte über diese Abfüllung:

“The Balvenie Fifty Collection pays tribute to the makers, craftspeople and custodians who have watched over our liquid for the past five decades. It’s a privilege to select the casks which make up this celebration of our legacy, and I am thrilled that we can finally share this special dram. Marrying together rare casks to create something extraordinary is a fitting testament to the stories that precede each cask.“ “For The Second Edition, we selected an American oak hogshead filled in 1973 to build on the legacy of the inaugural release. The time spent maturing in American oak has nurtured a beautifully balanced character, with notes of sweet honey and warming oak. This profile was chosen to complement the European oak influence of The First Edition, creating a marriage of casks that brings both contrast and continuity to the flavour thread running through the trilogy.“ “The collection reflects our respect for tradition and our commitment to looking to the future by preserving the rare crafts of whisky making from barley to bottle.”

Verantwortlich für die Gestaltung der Präsentationsbox war erneut Croglin Limited. enthält über 100 verschiedene Elemente, darunter sieben Holzschichten in einer weniger als ein Zehntel Millimeter dicken Spiralstruktur sowie ein handgefertigtes, 14-karätig vergoldetes Messingdisplay. Im Gegensatz zur Erstveröffentlichung präsentiert sich die zweite Edition mit einer dunkleren Holzbeize, die auf die Maserung aufgetragen wurde, und jede mundgeblasene Flasche ist einzeln nummeriert.

The Balvenie Fifty Collection Second Edition ist weltweit in einer Auflage von nur 97 Flaschen erhältlich. Sie wird ab sofort exklusiv bei Harrods für £42,500 (etwas weniger als 50.000 € wären dies) verkauft. Die weltweite Markteinführung folgt. Im kommenden Jahr erscheint dann die die finale dritte Edition mit einme 1974 American oak barrel.