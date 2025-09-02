Aberfeldy lädt ein zum „The Neat Tasting Table“

Zu einem unverfälschten Genuss und die Rückbesinnung auf bewährte Rituale des Whiskytrinkens lädt die Highland-Brennerei Aberfeldy mit ihrer neuen Kampagne „The Neat Tasting Table“ ein. Brand Ambassador D-A-CH Pierre Kruff stellt in Kurzinterviews mit ausgewählten Gästen das Ritual des „Neat Pours“ vor.

Als ersten Gast empfing Pierre Kruff die Barchefin der renommierten Green Door Bar in Berlin, Maria Gorbatschova. Gemeinsam verkosteten sie den Aberfely 12 years, das Video hierzu finden Sie am Ende der folgenden Presseaussendung.

Die Core Range von Aberfeldy wird überigens am 12. oder 13. September 2025 auf der Messe “Whiskyherbst” in Berlin in der Orangerie vom Schloss Charlottenburg präsentiert.

Hier die Presseaussendung:

„The Neat Tasting Table“ – Eine Hommage an den Whisky in seiner reinsten Form

Berlin, September 2025- Mit der neuen Kampagne „The Neat Tasting Table“ lädt ABERFELDY dazu ein, ihre Single Malt Whiskys aus der Core Range pur zu erleben – ganz ohne Ablenkung, Zusätze oder Kompromisse. Im Mittelpunkt stehen der unverfälschte Genuss und die Rückbesinnung auf bewährte Rituale des Whiskytrinkens, stilvoll inszeniert für eine Generation, die Authentizität, Handwerk und Sinnlichkeit zu schätzen weiß.

Die Idee: Rein. Echt. Neat.

„The Neat Tasting Table“ ist mehr als nur eine Kampagne – es ist eine Einladung, Whisky neu zu entdecken: ohne Mischen, ohne Pairing – nur pur. Die Initiative hebt den natürlichen Charakter von ABERFELDY hervor und betont die Bedeutung von Zeit, Fassreifung und Erfahrung für den Geschmack jedes einzelnen Tropfens.

In Kurzinterviews zwischen dem ABERFELDY Brand Ambassador D-A-CH Pierre Kruff und ausgewählten Gästen wird das Ritual des „Neat Pours“ lebendig – informativ, inspirierend und modern interpretiert. Der Dialog vermittelt Whiskywissen mit Leichtigkeit, gibt Einblicke in sensorische Details und stellt die Essenz des Genusses in den Vordergrund. Konsument:innen werden Schritt für Schritt durch eine kuratierte Verkostung geführt.

Im Zentrum stehen dabei die besonderen Ausdrucksformen aus der Core Range von ABERFELDY Single Malts Whiskys:

ABERFELDY 12 Years – Ein honigsüßer Whiskey mit Noten von Buttertoffee- Zimt Gewürzen und Vanille. Duftend nach Gewürzen und honigsüßen, saftigen Früchten. Sirupartig, mit Anklängen von Ananas, viel Vanille und Fudge sowie einem Hauch von Rauch im Abgang.

Der UVP beträgt 39,99 Euro.



ABERFELDY 16 Years – Ein honigsüßer Whisky mit Noten von Buttertoffee, Gewürzen und Vanille.

Duft von Honig, Zitrusfrüchten und würzigen Nelken. Danach folgt ein Eindruck von fruchtigem Sherrykuchen, mit Anklängen von dunkler Schokolade und einem beruhigenden, mundfüllenden Abgang.

Der UVP beträgt 67,99 Euro.



ABERFELDY 21 Years – Ein honigsüßer Whisky mit Noten von Buttertoffee, Gewürzen und Vanille. Eine Schatzsuche nach Heidehonig, cremigen Macadamianüssen und zähem Bienenwachs entfaltet sich am Gaumen. Üppig mit Orange, Trockenfrüchten, gerösteter Kokosnuss, seidiger Eiche und einer Spur Rauch.

Der UVP beträgt 154,99 Euro.



ABERFELDY 25 Years – Luxuriös, reichhaltig und geschmeidig mit Highland-Honig, wilden Erdbeeren und sonnenverwöhnten, reifen Pfirsichen – das Aroma entwickelt sich weiter mit Kakaopulver, cremigem Karamell und einem würzigen Zimt-Finish. Am Gaumen ruhen zarte Fruchtnoten auf einer malzigen, getreidigen Basis, mit einem Hauch von Vanillekaffee und einem langen, zufriedenstellenden Abgang. Oloroso-Fässer verstärken den reichen und fruchtigen Charakter und verleihen ihm eine herrlich würzige Note. 46 %, ohne Zusatz von Farbstoffen, nicht kühlgefiltert.

Der UVP beträgt 459,99 Euro.

Die Whiskys der ABERFELDY CORE RANGE sind erhältlich im Ecom-Bereich und in ausgewählten Fachgeschäften. Die Core Range von ABERFELDY wird am 12. oder 13. September 2025 auf der Messe “Whiskyherbst” in Berlin in der Orangerie vom Schloss Charlottenburg präsentiert.

Strategisch inszeniert – kulturell verankert

Die Inhalte rund um „The Neat Tasting Table“ werden saisonübergreifend und thematisch abgestimmt veröffentlicht – ob im entspannten Spätsommer, zur besinnlichen Winterzeit oder Anfang 2026 zur Skisaison. So schafft ABERFELDY kontinuierlich kulturelle Relevanz und bleibt im Gespräch – genau dort, wo Genuss auf Lebensstil trifft.

Als ersten Gast empfing Pierre Kruff Maria Gorbatschova, Barchefin der renommierten Green Door Bar in Berlin, deren Bar nicht nur beim Mixology Bar Awards 2025 als beste Bar prämiert wurde, sondern Maria parallel auch noch als Bartenderin des Jahres 2025 ausgezeichnet wurde. Mit Maria Gorbatschovahat und Pierre Kruff den ABERFELDY 12 Years verkostet. Mit ihrem geschulten Gespür für Aromen erkennt Gorbatschova schnell, welche Komplexität in einem gut komponierten Single Malt steckt: