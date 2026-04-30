Neuerscheinung: „Nein, ich sammle nicht!“ – Erlebnisse eines ‚The Balvenie‘ Sammlers von Olaf Karlinsky

Whiskyleidenschaft kann viele verschiedene Ausprägungen haben – eine davon ist das Sammlertum, dem wir alle in der einen oder anderen Weise anheim fallen. Es ist nicht rational erklärbar, sondern geschieht an der Vernuft vorbei – aus Leidenschaft eben.

Einer dieser Sammler, wohl in einer besonders intensiven Ausprägung, ist Olaf Karlinsky – und das Obejkt seiner Begierde ist die Brennerei Balvenie. Mit dem Buch „Nein, ich sammle nicht!“ hat Karlinsky im Eigenverlag eine unterhaltsame Chronologie seiner Liebe zur Highland-Brennerei aufgezeichnet, in 33 Kapitel.

Mehr über das Buch und die Bezugsquellen finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Nein, ich sammle nicht!“ – Erlebnisse eines ‚The Balvenie‘ Sammlers

Über die Geschichte, die Herstellung aber auch das Genießen von Whisky gibt es viele Bücher und Publikationen. Ein Buch über die Erfahrung und Erlebnisse im Rahmen des Whiskysammelns findet man eher weniger.

In seinem Buch „ Nein, ich sammle nicht!“ teilt Olaf Karlinsky seine Begeisterung und Leidenschaft als Sammler in vielen Anekdoten. Diese reichen von den Anfängen als Sammler bis hin zur Ausstellung seiner ‚The Balvenie‘ – Sammlung bei einer Veranstaltung zur Ehrung des vormaligen ‚The Balvenie’ Malt Master David Stewart MBE. Hier findet er unerwartet eine unbekannte Abfüllung, dort fällt ein Whiskyregal von der Wand, dann wird Olaf auf der Verpackungsdose einer Abfüllung erwähnt. Highlights sowie Enttäuschungen aus dem Sammlerleben werden in 33 Kapiteln beschrieben.

Whiskyliebhaber und -sammler, die das Buch schon gelesen haben, berichten, dass sie sich in vielen der kurzweilig geschriebenen und auch zum Schmunzeln anregenden Anekdoten wiedererkennen. Nichtsammler erhalten einen interessanten Einblick über das, was Sammeln, insbesondere von Whisky, ausmachen kann.

Olaf Karlinsky, Sammler von Kindesbeinen an, hat seinen Fokus seit circa 30 Jahren auf die Abfüllungen -und auch Merchandising Produkte- der Destillerie „The Balvenie“ gelegt. Die Erstellung einer Dokumentation aller ihm in dem Zeitraum bekannt gewordenen ‚The Balvenie’ – Abfüllung, hat ihm eine gewisse Bekanntheit und Anerkennung bei Mitarbeitern der Destillerie eingebracht. So erhielt er von dort sogar Unterstützung bei der Gestaltung des Etiketts auf der Titelseite des Buches.

Wer neugierig geworden ist, kann das Buch über eBay oder bei Olaf direkt unter ‚olaf.karlinsky@web.de‘ erwerben.