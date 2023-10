Dass Whisky und Käse ein perfektes Paar sein können, ist kein Geheimnis mehr. Wer sich mit diesem interessanten Pairing etwas näher auseinandersetzen will, für den hat The Balvenie einige Tipps zusammengestellt, die wir Ihnen hier gerne präsentieren.

Wir wünschen vielfältigen Genuss und viel Spaß beim Ausprobieren!

Perfect Pairing: Whisky & Cheese

Soft Cheese:

The Balvenie Doublewood, 12YO Käse mit einer milden und cremigen Konsistenz, wie Brie oder Camembert, haben einen hohen Wassergehalt von 50 bis 60 Prozent, da sie weder gepresst noch gekocht wurden. Sie sind die perfekte Begleitung für den The Balvenie Double Wood,

12YO. Die Leichtigkeit und Cremigkeit des Käses passt perfekt zu dem geschmeidigen und sanften Single Malt Scotch Whisky. Er ist 12 Jahre in traditionellen Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche und Hogsheads gereift und wurde dann für weitere neun Monate in Sherry-Fässer aus spanischer Eiche (Ex-Oloroso) umgefüllt.

Semi-Soft Cheese

The Balvenie Caribbean Cask, 14YO Etwas härter, jedoch ebenfalls mild sind die Käsesorten Monterey Jack, Fou du Roy und Noyan. Ihr Wassergehalt liegt durchschnittlich bei 45 bis 50 Prozent und werden im Reifeprozess in der Regel gepresst und erhitzt. Ihre starke und dennoch weiche Textur paart sich elegant mit der Süße des The Balvenie Caribbean Cask. Der 14 Jahre gereifte Whisky ist das Ergebnis eines außergewöhnlichen Single Malt Whiskys mit der traditionellen weichen Honignote von The Balvenie, gepaart mit Nuancen von Toffee und einem Hauch von Früchten, mit einem warmen, langanhaltenden Abgang.

Hard-Firm Cheese

The Balvenie French Oak, 16YO Die wohl breiteste Auswahl an Käsesorten bietet die Kategorie mit einem Wassergehalt von 32 bis 53 Prozent. Darunter sind bekannte Namen, wie Cheddar, Gouda oder Red Leicester. Der robuste und komplexe Charakter und die festere Konsistenz dieser Sorten passen ideal zum The Balvenie French Oak 16YO. Er hat einen reichen, komplexen Charakter, der von kräftigen würzigen und fruchtigen Noten überlagert wird.

Hard-Crumbly Cheese

The Balvenie Portwood, 21YO In diese Kategorie fallen junge Käsesorten wie Cheshire und Caerphilly. Je älter sie werden, desto fester und kräftiger werden sie, so dass sie in die vorherige Kategorie fallen. Ihre einzigartige Textur und ihr fester Geschmack ergänzen die zarte Würze von The Balvenie PortWood 21YO, der eine weichere Textur aufweist. Um den 21-jährigen Single Malt Whisky The Balvenie PortWood zu komponieren, wird eine Palette an seltenen Balvenie-Whiskys in Portwein-Fässer – oder Pipes – umgefüllt, in denen zuvor erlesene Portweine gelagert wurden.

Persönliche Empfehlung THE CHEDI ANDERMATT Elmir Medunjanin, Bar Manager

„Der cremig und kräftige Quadretto Rotschmier aus St. Gallen entfaltet seinen ganzen Charakter durch die lebendigen floralen Noten von Lotus und Geranium mit einem Hauch Wiesengras von dem French Oak 16 Balvenie. Der Blauschimmel Bleu ist aus dem Simmental aus dem Kanton Waadt, gewinnt durch die feine, süße Malz Note und den Karamell-Honig Aromen des Portwood 21 Balvenie.“