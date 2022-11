Exklusiv: Videointerview mit David Stewart MBE, The Balvenie Master Blender

Im Rahmen der Feiern zum 60-jährigen Dienstjubiläum von Master Blender David Stewart MBE in London hatten wir die Gelegenheit, ein Videointerview mit jenem Mann zu führen, der mit der Double Maturation das Finishing in der Whiskyindustrie erfand und damit die moderne Whiskywelt mitprägte (den dazu erschienenen The Balvenie 60yo haben wir hier mit der neuen Master Blenderin Kelsey McKechnie verkostet)

Wir wollten von David Stewart wissen, was ihn nach 60 Jahren im Business an Whisky noch immer verblüfft, ob er die momentanen Vorschriften bei der Whiskyherstellung als zu beengend sieht, ob es so etwas wie einen idealen New Make für lange Reifungen gibt oder ob die Qualität mehr an der kuratierten Fassreifung liegt, wie der Auswahlvorgang der Fässer für den Balvenie 60yo ablief und was er für sich vom Whisky lernen konnte. Zu seiner Seite: Charles Metcalfe, Global Brand Ambassador The Balvenie.

Das knapp neun Minuten lange Video finden Sie untenstehend und auf unseren Youtube-Kanal.