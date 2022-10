Exklusiv: The Balvenie 60yo – Verkostung mit Master Blenderin Kelsey McKechnie

Am Dienstag dieser Woche gab es in London dreifach Grund zu feiern für The Balvenie: Master Blender David Steward MBE wurde zu seinem 60. Dienstjubiläum geehrt, zu diesem Anlass veröffentlichte man den The Balvenie 60yo, den bislang ältesten Whisky aus der Brennerei. Er wurde von David Stewart gemeinsam mit Kelsey McKechnie für die Abfüllung ausgewählt – und die Ernennung von Kelsey McKechnie zum Master Blender bei The Balvenie war der dritte Grund, dieses wirklich außergewöhnliche Fest zu veranstalten.

Im Rahmen der Veranstaltung konnten wir auch eine Probe des 145.000 Dollar teuren Whiskys mit Kelsey McKechnie verkosten – und von dieser Verkostung haben wir, mit ihrer freundlichen Erlaubnis, ein Video aufgezeichnet. Es entstand sozusagen „aus der Hüfte“ – aber es sollte Ihnen einen guten Eindruck vom Geschmack des Balvenie 60yo geben. Viel Vergnügen mit dem knapp vierminütigen Video.

