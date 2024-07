The Balvenie präsentiert: A Collection of Curious Casks für Deutschland

Die Destillerie Balvenie gibt die Einführung von zwei neuen limitierten Einzelfass-Abfüllungen innerhalb der sich ständig weiterentwickelnden Stories Range, bekannt: A Collection of Curious Casks. Sie wird ab dem 8. Juli 2024 auf dem deutschen Markt gelauncht, und zwar mit zwei speziellen Einzelfass-Bottlings: ein 14YO American Bourbon Barrel und ein 18YO French Pineau Cask.

Alles über die Whiskys und ihre Hintergrundgeschichte ist in der nachfolgenden Info der Destillerie zusammengefasst:

THE BALVENIE PRÄSENTIERT: A COLLECTION OF CURIOUS CASKS

Hamburg 03. Juli 2024 – The Balvenie gibt die Einführung von zwei neuen limitierten Einzelfass-Abfüllungen innerhalb der sich ständig weiterentwickelnden Stories Range, bekannt: A Collection of Curious Casks. Sie wird ab dem 8. Juli 2024 auf dem deutschen Markt lanciert. Jede dieser Abfüllungen bringt die besonderen Eigenschaften der Lagerhäuser von The Balvenie, die im Zentrum dieser Collection stehen, zum Leben und feiert gleichzeitig die enge Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Malt Master Kelsey McKechnie und dem Warehouse und Samples Coordinator George Paterson. A Collection of Curious Casks würdigt ihre Arbeitsbeziehung und ihre feinen Instinkte bei der Auswahl von Fässern mit seltenem Potenzial – ungewöhnliche und wunderbare Raritäten, die die Welt normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Die Geschichte erzählt von Georges erstaunlichem Wissen über die Lagerhäuser von The Balvenie und präsentiert einige der Lieblingsfässer des Duos.

Die Single Casks, von Kelsey handverlesen, lassen sich auch von den Warehouse Tastings inspirieren, die George nutzt, um die „hidden gems“ der Destillerie zu präsentieren. Diese Verkostungen enthalten seltene Whiskies und ungewöhnliche Fässer mit unerwartetem Charakter, die A Collection of Curious Casks nun ans Licht bringt.

Die Auswahl für den deutschen Markt umfasst ein 14YO American Bourbon Barrel und ein 18YO French Pineau Cask, jeweils sorgfältig ausgewählt von The Balvenies Malt Master Kelsey McKechnie.

Global erweitert sich die Collection um ein 11YO Hungarian Red Wine Cask (exklusiv für den globalen Reisemarkt) und ein 17YO New Spanish Oak Cask. Sie reihen sich ein in andere Stories-Abfüllungen, wie den 12YO The Sweet Toast of American Oak, den 42YO The Tale of the Dog und jüngst den 19YO A Revelation of Cask and Character (Presseinformation).

Ab dem 8. Juli 2024 erhältlich, steht A Collection of Curious Casks exemplarisch für die ständige Innovation der Destillerie, ihr Engagement und jahrelanger Handwerkskunst.

„Diese Kollektion zeigt die seltenen und limitierten Balvenie-Fässer, die bisher unentdeckt blieben. Es ist eine Ehre, täglich mit so talentierten Handwerkern wie George zusammenzuarbeiten, einem Mann, der seine Zeit und sein Können darauf verwendet, unsere Fässer zur Perfektion zu führen und unseren Whisky zum Leben zu erwecken. Ich freue mich, diese Gelegenheit mit ihm zu erleben, seine Expertise zu präsentieren und sein Wissen über unsere Lagerhäuser mit der Welt zu teilen.“ Kelsey McKechnie, Malt Master

„Viele würden sagen, dass ich einen der besten Jobs der Welt habe, indem ich in unseren Lagerhäusern arbeite, Proben ziehe und diese ganz besonderen Fässer überwache. Ein echtes Highlight für mich ist es, verborgene Schätze zu entdecken – Fässer, die überraschende Eigenschaften haben zum Leben zu erwecken und ihre Geschichte zu erzählen. Es sind diese besonderen Momente, und die unermüdliche Neugier bei The Balvenie, aus denen brillante Ideen geboren werden.“ George Paterson, Warehouse and Samples Coordinator