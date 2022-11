The Balvenie „A Rare Discovery From Distant Shores 27 yo“ Launch (mit Galerie und Video)

Am 5. Oktober 2022 lud The Balvenie in München zur Vorstellung des neuen The Balvenie „A Rare Discovery From Distant Shores“ 27 Years Old. Unser Gastautor Stefan Bügler besuchte das Event für Whiskyexperts, seinen Bericht sowie seine Bilder veröffentlichten wir einige Tage danach. Heute ergänzen wir dies um eine weitere Galerie und einem Video dieser Veranstaltung, die wir von der für dieses wunderbare Event verantwortlichen Angentur erhalten haben. Wir bedanken uns ganz herzlich, sowohl für die Ermöglichung der Teilnahme wie auch für Fotos und Video.

Die Vorstellung des neuen The Balvenie „A Rare Discovery From Distant Shores“ 27 Years Old