Painting of a Whisky & Call of an Island – zwei Cocktailrezepte mit The Balvenie

Von Anne Linden komponiert sind die beiden The Balvenie Cocktails, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, samt PDF-Dateien zu Downloaden und Ausdrucken. Der „Painting of a Whisky“ setzt den The Balvenie Double Wood 12yo gekonnt in Szene, der „Call of an Island“ tut selbiges mit dem The Balvenie Carribean Cask 14yo. Finden Sie nachstehend einige einleitende Worte von The Balvenie, und die beiden Rezeptfolder als Download:

Die Entdeckung der The Balvenie Cocktails kreiert von Anne Linden

Eine Hommage an den The Balvenie DoubleWood 12YO und The Balvenie Caribbean Cask 14YO

Anlässlich des International Barkeeper Days am 24. Februar verdienen die zwei The Balvenie Cocktails, kreiert von Kreativdirektorin, Mixologin und Unternehmerin Anne Linden, besondere Anerkennung.

Der „Call of an Island“ Cocktail vereint die raue Schönheit Schottlands mit der Lebensfreude der Karibik. Dieser Cocktail ist dem feinen Charakter des The Balvenie Caribbean Cask 14YO Single Malt Scotch Whisky gewidmet. Eine komplexe Abfüllung, die Ihr außergewöhnliches Finish in karibischen Rum-Fässern erhält. Durch diesen Cocktail wird die Sehnsucht nach fernen Küsten geweckt. Die fruchtige und frisch würzige Choreografie des „Call of an Island“ entsteht durch eine warme Süße von Bananen, kombiniert mit einer kräftigen Würze von Muskat und einem Anklang von Eichenholz.

Der „Painting of A Whisky“ Cocktail ist eine Hommage an die feinen, vollen und reichen Noten des The Balvenie DoubleWood 12YO Single Malt Scotch Whiskys. Diese Abfüllung erhält ihren unverwechselbaren Charakter durch die Reifung in zwei verschiedenen Holzarten sowie dem „Wood Finishing“ Verfahren. Die Zutaten des Cocktails umarmen die süßen Fruchtnoten dieser Abfüllung und betonen die Aromen von cremigem Honig und Vanille. Anne Linden zeigt ihr ganzes Wissen und ihre tiefe Passion als Mixologin bei der Komposition dieser Cocktails. Der „Call of an Island“ und der „Painting of a Whisky“ bringen die jeweiligen Aromen der Whiskies zur Geltung und machen die Abfüllungen auf einer neuen Ebene erlebbar.