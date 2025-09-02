Serge verkostet: Eine weitere World Whiskies Session

Eigentlich sei Whiskyfun auf Vergleiche zwischen Glendullan und Mannochmore oder Ardbeg 1974 und 1975 spezialisiert, führt Serge Valentin mit einem Schmunzeln in der Einleitung zu seiner heutigen World Whisky Session mit der internen Nummerierung #4,567,126 an. Und dennoch seien diese eine erfrischende Abwechslung, mit stetigem Fortschritt, was auch die Benotungen der heutigen Verkostung zeigen.

Wie bekannt, gewohnt und bewährt beginnt Serge’s heutige Whisky-Reise in Frankreich. Nach der Verkostung der zwei Drams der Domaine des Hautes Glaces und von Armorik ist die nächste Station in Indien und Indri. Über die Schweiz inklusiver zweier Drams und Australien endet die Tour in Deutschland bei St. Kilian und ihrer Abfüllung ‘Judas Priest Invincible Shield’.

Alle Stopps, Abfüllungen und Benotungen in der Übersicht:

Abfüllung Punkte