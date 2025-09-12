Serge verkostet: WWW – eine Weitere Whisky-Weltreise

Und wieder einmal nimmt sich Serge Valentin mit seiner Verkostung dem Welt-Whisky an – diesmal mit sieben Abfüllungen aus fünf Nationen, nämlich Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Schweden. Die beste Bewertung erhält der schwedische Whisky, der Smögen, mit 92 Punkten.
Hier die tabellarische Übersicht der Verkostung:
|Abfüllung
|Punkte
|Armorik ‘Small Batch Chouchenn’ (46%, OB, France, +/-2025)
|80
|Eddu 21 yo 2003/2025 ‘Graal #2’ (46%, OB, cognac cask, cask #08001, 365 bottles)
|88
|The Nine Springs 3 yo ‘Triple Cask Batch 10’ (46%, OB, Germany, +/-2023)
|79
|Peak Side 7 yo (60%, OB, Switzerland, sherry cask, cask #1, 160 bottles, 2024)
|87
|Millstone 2018/2025 ‘Unpeated No.3’ (54.1%, OB for Kirsch Import, Netherlands, Dutch Windmills Collection, 1st fill oloroso sherry butt, cask #18B251, 614 bottles)
|89
|Millstone 2018/2025 ‘Heavily Peated No.5’ (54.1%, OB for Kirsch Import, Netherlands, Dutch Tulip Collection, 1st fill PX sherry butt, cask #17B089, 628 bottles)
|90
|Smögen 10 yo 2014/2025 (59.1%, WDC, Sweden, 1st Fill Four Roses barrel, cask #13, 198 bottles)
|92