High Barrel – The Spirit of Hemp by Simple Sample & The Spirits Alchemist – inkl. Vorkaufsrecht auf den Hanffass-Whisky

Nein, es ist kein Whisky, aber doch, es geht um Whisky: Der gemeinsam von Simple Sample und The Spirits Alchemist aka Sebastian Büssing auf den Markt gebrachte „High Barrel – The Spirit of Hemp“ ist eine reine Hanf-Spirituose, und zwar die erste ECHTE überhaupt, aber (und jetzt kommen wir zum Whisky): deren Erwerb (0,5l bei = 29,90 €) sichert das Vorkaufsrecht auf einen Single Malt Whisky, der danach in diesem Fass gereift wird und damit der erste Single Malt Whisky mit Hanffass-Reifung sein wird.

High Barrel – The Spirit of Hemp Barrel Aged Hemp Spirit!

Heute gibt es etwas einzigartiges, noch nie vorher dagewesenes.

Nach knapp 3,5 Jahre Reifung in einem Ex-Bourbonfass präsentieren wir unser Geminschaftsprojekt mit Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist.

Die erste ECHTE Hanf-Spirituose überhaupt!

Und der Clou: In dieses Fass füllen wir New Make und wir dürfen uns zukünftig auf die erste Vollreifung eines Whiskys im Ex-Cannabis Cask freuen. Mit demErwerb dieses Spirits sichert ihr euch zusätzlich ein exklusives Vorkaufsrecht auf genau diesen Whisky!

HIGH BARREL – 3 YEARS OLD

Der Geist des Hanfs. Die Reife des Fasses. Die Geschichte dahinter.

Manche Spirituosen sind einfach nur ein Getränk. Andere erzählen eine Geschichte.

Unsere neue Abfüllung High Barrel – 3 Years Old ist so ein Unikat.

In einem ehemaligen Bourbonfass aus der renommierten Sauerländer Edelbrennerei durfte dieser Hanf-Spirit mehr als drei Jahre lang reifen. Während dieser Zeit hat er das volle Aroma des amerikanischen Eichenholzes aufgenommen: warme Vanille, feine Karamellnoten, eine Spur Kokos – harmonisch verschmolzen mit den unverwechselbaren, leicht würzigen Hanfaromen. Das Ergebnis ist ein Geschmack, der gleichzeitig sanft, tief und außergewöhnlich ist.

Das Besondere: Ein Fass, zwei Geschichten

Diese Abfüllung ist streng limitiert – nur solange der Inhalt dieses einen Fasses reicht.

Und wenn der letzte Tropfen gefüllt ist, beginnt das nächste Kapitel: Dasselbe Fass wird erneut befüllt – diesmal mit Single Malt Whisky. Nach seiner Reifezeit wird daraus der erste deutsche Single Malt, der in einem Hanf-Fass vollendet wird.

Euer Vorteil: Vorkaufsrecht auf den Whisky

Mit dem Kauf einer Flasche High Barrel – 3 Years Old erhaltet ihr automatisch ein exklusives Vorkaufsrecht auf diesen einzigartigen Whisky. Das heißt: Wer heute den Hanf-Spirit genießt, wird zu den Ersten gehören, die den Whisky in Händen halten können – bevor er überhaupt in den freien Verkauf geht. Denn in dieses Cannabis Fass wird ein Whisky gereift!

Warum ihr jetzt zuschlagen solltet

Einmalige Auflage: Nur ein Fass – danach ist Schluss.

Doppelte Exklusivität: Jetzt eine Rarität genießen, später eine noch größere Rarität sichern.

Handwerk & Leidenschaft: Destilliert, gereift und abgefüllt mit höchstem Anspruch.

Geschmackserlebnis: Harmonie aus Fassreife, Bourbon-Noten und feiner Hanfaromatik.

Bestellt jetzt vor und sichert euch nicht nur einen außergewöhnlichen Genuss, sondern auch euren Platz in der Geschichte unseres ersten Hanf-Fass-Whiskys.

Wenn das Fass leer ist, ist es für immer leer.

Auslieferung ab 17.09.2025

Preislich liegen wir heute je 0,5l bei = 29,90 € (1l = 59,80 €)

