TTB-Neuheit: Redbreast Moscatel Wine Cask Edition

Das 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!) entdeckte in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eine sich ankündigende Abfüllung der Irish Whiskey Marke Redebreast. Die Redbreast Moscatel Wine Cask Edition reiht sich ein in die Iberian Series. Hier lässt Redbreast ihren dreifach destillierten Single Pot Still Whiskeys ein besonderes Finish in Fässern von der iberischen Halbinsel zukommen:

„Unique among the family, Redbreast Moscatel Wine Cask Edition is a Single Pot Still Whiskey, triple distilled, initially matured in a combination of Bourbon Barrels and Oloroso Sherry Casks, before embarking on a final finish in Moscatel Seasoned Wine Casks from Bodegas Quitapenas based in the south of Spain.“

Abgefüllt mit 46 % Vol., sehen die Etiketten so aus: