Dienstag, 02. September 2025, 10:44:34
Suche
IrlandNeue Whiskys

TTB-Neuheit: Redbreast Moscatel Wine Cask Edition

Der Single Pot Still Whisky reifte zunächst in Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern und anschließend in Moscatel Seasoned Wine Casks

Das 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!) entdeckte in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eine sich ankündigende Abfüllung der Irish Whiskey Marke Redebreast. Die Redbreast Moscatel Wine Cask Edition reiht sich ein in die Iberian Series. Hier lässt Redbreast ihren dreifach destillierten Single Pot Still Whiskeys ein besonderes Finish in Fässern von der iberischen Halbinsel zukommen:

„Unique among the family, Redbreast Moscatel Wine Cask Edition is a Single Pot Still Whiskey, triple distilled, initially matured in a combination of Bourbon Barrels and Oloroso Sherry Casks, before embarking on a final finish in Moscatel Seasoned Wine Casks from Bodegas Quitapenas based in the south of Spain.“

Abgefüllt mit 46 % Vol., sehen die Etiketten so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Kingsbarns Distillery veröffentlicht ihren ersten 10 Jahre alten Single Malt
Nächster Artikel
Serge verkostet: Eine weitere World Whiskies Session

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH