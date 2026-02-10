Dienstag, 10. Februar 2026, 16:32:51
IrlandVeranstaltung

Redbreast wird Spirituosenpartner der Irish Film & Television Awards

Die Marke ist in den nächsten drei Jahren Sponsor der IFTA-Kurzfilmkategorie sowie offizieller Spirituosenpartner der IFTA Awards

Bereits im vergangen Jahren war Redbreast mit ihrer Kampagne „Redbreast Unhidden“ und Andrew Scott beim SXSW Film & TV Festival® und dem Cork International Film Festival (CIFF) vertreten (wir berichteten). Und rückte Filme und Filmschaffende ins Rampenlicht. Und die wird Single Pot Still Irish Whiskey Marke in den nächsten drei Jahren weiterhin tun. Denn Redbreast wird in dieser Zeit offizieller Spirituosenpartner der Irish Film & Television Awards. Und zusätzlich auch Sponsor der Kurzfilmkategorie der IFT-Awards.

Die Kurzfilmkategorie „Redbreast Unhidden“ ist Teil der globalen Redbreast-Kampagne „Quite the Find“. Die für den Redbreast Kurzfilmpreis in diesem Jahr nominierten Filme der IFTA sind: Nostaglie, No Mean City, No Time Wasters, Punt, The Ban und Three Keenings. Die IFTA-Preisverleihung findet am Freitag, den 20. Februar 2026 im Dublin Royal Convention Centre in Dublin, Irland, statt. Mehr Infos zu den Awards finden Sie hier.

SourceIrish whiskey magazine
