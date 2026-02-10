Tamdhu mit neuer Limited Edition zum chinesischen Neujahr

Auch die Speyside-Brennerei Tamdhu veröffentlicht zum am 17. Februar beginnenden chinesischen Jahr des Pferdes eine spezielle Abfüllung. Tamdhu – Year of the Horse ist mit 53,8 % Vol. abgefüllt und verkörpert die für die Destillerie typische Sherry-Reifung, ohne dass die Dauer dieser angegeben ist.

Abgefüllt in der klassischen Tamdhu-Flasche, weist die Umverpackung ein besonderes, zum chinesischen Neujahr passendes Design auf. Die Destillerie beauftragte hier den renommierten Künstler Page Tsou mit der Gestaltung der Illustration.

In der Nase soll Tamdhu – Year of the Horse Noten von wärmenden Gewürzen, reifer Eiche, Trockenfrüchten und Honig entfalten. Am Gaumen sollen dann Noten von Eiche, Ingwer-Keksen und karamellisierter Birne folgen.

Tamdhu – Year of the Horse ist auf nur 300 Flaschen limitiert und ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern zum empfohlenen Verkaufspreis von £150 erhältlich, was etwas mehr als 170 € sein würden.