Dienstag, 10. Februar 2026, 16:33:21
Suche
Neue WhiskysSpeyside

Tamdhu mit neuer Limited Edition zum chinesischen Neujahr

Tamdhu – Year of the Horse ist auf nur 300 Flaschen limitiert, die Gestaltung der Illustration übernahm der Künstler Page Tsou

Auch die Speyside-Brennerei Tamdhu veröffentlicht zum am 17. Februar beginnenden chinesischen Jahr des Pferdes eine spezielle Abfüllung. Tamdhu – Year of the Horse ist mit 53,8 % Vol. abgefüllt und verkörpert die für die Destillerie typische Sherry-Reifung, ohne dass die Dauer dieser angegeben ist.

Abgefüllt in der klassischen Tamdhu-Flasche, weist die Umverpackung ein besonderes, zum chinesischen Neujahr passendes Design auf. Die Destillerie beauftragte hier den renommierten Künstler Page Tsou mit der Gestaltung der Illustration.

In der Nase soll Tamdhu – Year of the Horse Noten von wärmenden Gewürzen, reifer Eiche, Trockenfrüchten und Honig entfalten. Am Gaumen sollen dann Noten von Eiche, Ingwer-Keksen und karamellisierter Birne folgen.

Tamdhu – Year of the Horse ist auf nur 300 Flaschen limitiert und ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern zum empfohlenen Verkaufspreis von £150 erhältlich, was etwas mehr als 170 € sein würden.

-Werbung-
SourceThe cask connoisseur
Vorheriger Artikel
Redbreast wird Spirituosenpartner der Irish Film & Television Awards
Nächster Artikel
The London Distillery Company präsentiert den ersten zehnjährigen Single Malt der Stadt

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH