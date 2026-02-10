Serge verkostet: 3 x Royal Brackla

Die Highland-Brennerei Brackla darf als eine von nur drei Whisky-Destillerien in Schottland den Zusatz „Royal“ in ihrem Namen tragen. Und dies bereits seit 1835.

Offizielle Royal Brackla Abfüllungen haben es heute nicht in Serge Valentin’s Auswahl der Verkostung auf Whiskyfun geschafft. So müssen die unabhängigen Abfüller zeigen, was die Möglichkeiten und Fähigkeiten dieser königlichen Destillerie sind. Und wie Sie in unser Übersicht sehen können, tun sie dies auch:

Abfüllung Punkte