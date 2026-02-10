Dienstag, 10. Februar 2026, 16:33:08
Verkostungsnotiz

Serge verkostet: 3 x Royal Brackla

Ein Trio unabhängiger Abfüllungen zeigt die Qualitäten der königlichen Brennerei aus den Highlands

Die Highland-Brennerei Brackla darf als eine von nur drei Whisky-Destillerien in Schottland den Zusatz „Royal“ in ihrem Namen tragen. Und dies bereits seit 1835.
Offizielle Royal Brackla Abfüllungen haben es heute nicht in Serge Valentin’s Auswahl der Verkostung auf Whiskyfun geschafft. So müssen die unabhängigen Abfüller zeigen, was die Möglichkeiten und Fähigkeiten dieser königlichen Destillerie sind. Und wie Sie in unser Übersicht sehen können, tun sie dies auch:

AbfüllungPunkte

Royal Brackla 13 yo 2011/2025 (56.9%, Lady of the Glen, 1st fill tawny port finish, cask #1315, 159 bottles)85
Royal Brackla 13 yo 2012/2025 (57.2%, Watashi Whisky, refill sherry octave, cask #574490)84
Royal Brackla 16 yo 2008/2025 (58.2%, Signatory Vintage, Symington’s Choice, 1st fill sherry butt, cask #2, 676 bottles)87 
Royal Brackla Distillery – geograph.org.uk – 1720026“ by nairnbairn. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.

