Morgen beginnt die Whisky’n’More 2026, die bereits weit über das Ruhrgebiet hinaus Strahlkraft hat – und wie immer hat Tilo Schnabel aka The Caskhound Besonderes im Gepäck dabei: Zwei Messeabfüllungen aus Royal Brackla und Speyburn, die unterschiedliche Charaktäre aufweisen, aber einen Preis: Jede der beiden Abfüllungen ist auf der Messe (und nur dort) um 65 Euro zu haben.

Mehr über die beiden Messeabfüllungen können Sie untenstehend lesen:

Märchenhaft gut: THE CASKHOUND mit zwei neuen TILO’S FAIR(Y) TALES auf der Whisky’n’More 2026

Wenn am 13. und 14. März 2026 die Henrichshütte Hattingen wieder zum Mekka für Whiskyfans, Sammler und neugierige Einsteiger wird, ist klar: Die Genussmesse fürs Ruhrgebiet, die WHISKY’N’MORE, ist zurück. Zwischen Hochöfen, Backstein und Industriekultur dreht sich zwei Tage lang alles um das berühmte „Wasser des Lebens“.

Seit über 15 Jahren zählt sie zu den wichtigsten westdeutschen Whiskymessen – mit großer Vielfalt, starkem Fokus auf Whiskykultur und -Handwerk sowie der perfekten Mischung aus Szene-Treff und Entdeckermesse. Hier treffen sich Whiskybegeisterte vor und hinter den Ständen auf Augenhöhe – und mittendrin freuen sich THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel und sein Team darauf, den Besuchern aktuelle Bottlings, spannende Einzelfassabfüllungen und andere flüssige Schätze ins Glas zu bringen.

TILO’S FAIR(Y) TALES: exklusiv vor Ort probieren, genießen, kaufen!

Die CASKHOUND-Highlights sind zwei brandneue Abfüllungen aus der Reihe TILO’S FAIR(Y) TALES. Diese ist ausschließlich auf Messen erhältlich, und verbindet augenzwinkernd und stimmig illustriert das Thema Märchen und Whisky.

Der Name ist dabei ein Wortspiel: FAIR als englisches Wort für Messe, FAIRY TALES für die vielen Geschichten rund um Whisky, Fässer und Aromen – und FAIR ganz bodenständig auch für Tropfen, die trotz Reife und Fass nicht märchenhaft teuer sein müssen. Kein Wunder also, dass die erste Abfüllung SMOKY AMBER auf den vergangenen Messen schnell zum Publikumsliebling wurde.

Diese neuen Kapitel der TILO’S FAIR(Y) TALES könnt Ihr erstmals in Hattingen genießen:

Ein 22-jähriger ROYAL BRACKLA entpuppt sich als cremige, im Ex-Bourbonfass gereifte Frucht-bombe mit Stil – elegant, vanillig und mit genau der richtigen Portion tropischer Magie. Das zweite flüssige Märchen im Bunde ist ein SPEYBURN, der eine ganze Dekade in einem First Fill Sherry Cask verbracht hat und dort seine üppigen Dark-Velvet-Superkräfte entwickeln konnte – dicht, fruchtig, schokoladig und ziemlich verführerisch. Und dass nicht nur für Farbtrinker!

Wer also Lust auf spannende Abfüllungen, gute Gespräche und ehrliche Begeisterung für Whisky hat, sollte am Stand von THE CASKHOUND unbedingt vorbeischauen. Tilo freut sich darauf, alte Bekannte zu treffen, neue Gesichter kennenzulernen – und erneut zu beweisen, dass er den richtigen Riecher hat, wenn es um sagenhaft gute Tropfen zu fairen (Messe-)Preisen geht!

Neue Messe-Abfüllungen:

Tilo’s Fair(y) Tales: „Rumpel Stills & der goldene Cut“ – Royal Brackla 2003

Highland Single Malt Scotch Whisky

22 Jahre alt (Distilled:23/10/2003 • Bottled: 27/01/2026) • 51,4 % Vol.

Fully Matured in a Refill Ex-Bourbon Barrel • Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis für 0,7 l: 125,00 Euro

Fein, hellfruchtig und sehr elegant zeigt sich unser Royal Brackla aus dem Refill-Ex-Bourbon Barrel. In der Nase treffen Vanille und Blütenhonig auf reife Aprikosen, Pfirsiche und Mirabellen. Dahinter folgen Apfel, Birne und ein wenig Zitronenschale, begleitet von zarten floralen Noten. Mit etwas Zeit kommen Mandeln, ein Hauch Kokos und ganz leichte tropische Eindrücke von Mango oder Ananas hinzu. Am Gaumen wirkt der Whisky weich und cremig: Honig, Vanille und Steinfrüchte verbinden sich mit Birne und gelbem Apfel. Die Eiche bleibt zurückhaltend, bringt aber etwas Pfeffer, Muskat und leicht nussige Shortbread-Anklänge. Im Nachklang bleiben Vanille, Zitrusöl und Mandeln mit sanft trocknender Eiche.

Tilo’s Fair(y) Tales: „Der gestiefelte Stillman“ – Speyburn 2015

Speyburn Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (Distilled: 05/10/2015 • Bottled: 27/01/2026) • 57,5 % Vol.

Fully Matured in a First Fill PX Sherry Cask • Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Messepreis für 0,7 l: 65,00 Euro

Beim Speyburn steht der Sherry deutlich im Mittelpunkt: der Duft von Rosinen, Datteln und Feigen wirkt sehr präsent, begleitet von Pflaumen, dunklem Sirup und etwas Orangenschale. Danach entwickeln sich Kakao, dunkle Schokolade und geröstete Haselnüsse sowie brauner Zucker und warme Gewürze. Im Mund präsentiert sich eine satte PX-Süße: Dattelsirup und Karamell verbinden sich mit Pflaumen, Schwarzkirschen und kandierter Orange. Dahinter folgen Bitterschokolade, Kakao und nussige Röstaromen. Die Fasswürze bringt zusätzlich Zimt, Nelken und eine Spur schwarzen Pfeffer. Der Abgang bleibt lang und warm mit dunkler Schokolade, Trockenfrüchten und einem würzigen Sherry-Nachhall.

Wenn Ihr mehr über unsere Produkte erfahren wollen, besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet Ihr im Shop unter www.thecaskhound.de