Neu in Irland: Roe & Co Signature Blend Irish Whiskey

Zwar hat Diageo seine Dubliner Roe & Co Distillery in den Winterschlaf versetzt (das Besucherzentrum ist allerdings weiter geöffnet), aber dennoch gibt es eine neue Abfüllung von dort zu vermelden: Der Roe & Co Signature Blend Irish Whiskey ist mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt und ist – so wie der ebenfalls neue Johnnie Walker Red Soul von Diageo als Einstriegspunkt in den Whiskygenuss geplant, das ein laut Diageo „sanftes, vielseitiges und zugängliches Geschmackserlebnis“ bietet. Auch Whiskykenner sollen laut Diageo ihre Freude an ihm haben, und wer gerne Cocktails mixt, sei mit ihm ebenso gut bedient. Diageo dazu:

“We are incredibly excited to introduce Roe & Co Signature Blend to Ireland this March. Crafted at a 40% ABV, this new expression and bottle is all about making exceptional Irish whiskey without compromising on the quality or rich flavour Roe & Co is known for. Our dedicated blending team has truly delivered a wonderfully adaptable liquid that embodies Roe & Co’s modern spirit – perfect for sharing, discovering, and enjoying in whatever way you choose. It’s a testament to our commitment to a fresh approach, building on heritage with new energy and confidence, and continually reimagining the world of Irish whiskey for today’s consumer”.

Roe & Co kauft den Grain Whisky für seine Blened Irish Whiskeys von Partnerbrennereien in Irland ein und erzeugt den Malt-Anteil selbst. Im Fall des Roe & Co Signature Blend Irish Whiskey sorgt die Komposition für ein Geschmacksprofil mit reichen Noten von Karamell, Backgewürzen und Vanille, sowie subtile Noten von gerösteten Pfirsichen und Steinobst.

Man findet den Roe & Co Signature Blend Irish Whiskey ab sofort in der Brennerei in Dublin und in ganz Irland – ob er auch exportiert wird, lässt sich für uns noch nicht sagen. Da aber die Marke in Deutschland gut distribuiert ist, kann er durchaus auch seinen Weg nach Deutschland finden. Kostenpunkt in Irland: 29 Euro für die Flasche.