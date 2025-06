Diageo stoppt Whiskyproduktion bei Roe & Co in Dublin

Nach der Insolvenz der Powerscourt Distillery (wir berichteten hier darüber) erreichen uns weitere negative Nachrichten: Wie The Irish Independent berichtet (Artikel hinter einer Bezahlschranke), hat Diageo’s Dubliner Brennerei Roe & Co die Produktion ebenfalls eingestellt. Die Destillerie in den Dublin Liberties wurde erst 2019 eröffnet und war ein beliebter Anlaufpunkt für den Whiskytourismus in der Gegend. Ob das Besucherzentrum weiter geöffnet bleibt, ist uns nicht bekannt.

Damit sind zwei nicht unbedeutende Brennereien in Irland binnen kurzer Zeit außer Dienst gestellt worden, nachdem schon im letzten November die Brennerei Waterford von Mark Reynier in Konkurs ging. Keine leichten Zeiten also für die irische Whiskeyindustrie.

Eine Führung durch die Destillerie in Bild und Video können Sie hier mit uns erleben.