Powerscourt Distillery (Fercullen Whiskey) unter Konkursverwaltung

Die irische Powerscourt Distillery im County Wicklow ist laut einem Eintrag auf der Webseite unter Konkursverwaltung gestellt worden. Zum Masseverwalter wurde am 26. Juni 2025 Mark Degnan von Interpath Advisory ernannt.

Trotzdem, so der Eintrag, bleibt die Brennerei geöffnet, und alle Online-Verkäufe werden wie gewohnt abgewickelt und versandt.

Wie sich die Situation bei der Brennerei weiter entwicklen wird, kann noch nicht abgeschätzt werden – bislang sind dazu, abgesehen von der Notiz auf der Webseite, keine weiteren Informationen in der irischen Presse oder von der Brennerei selbst zu finden. Wir bemühen uns aber, weitere Details in Erfahrung zu bringen und werden sie natürlich im Fall des Falles mit Ihnen teilen.

Die Powerscourt Distillery wurde 2018 im Mühlengebäude des Powerscourt Anwesens gegründet, das Besucherzentrum eröffnete 2019. Ein Video von unserem Besuch dort können Sie hier finden, ein Videointerview mit dem dortigen Head of Whisky, John Cashman, der in diesem Jahr in die Whisky Hall of Fame aufgenommen wurde, haben wir hier für Sie gebracht.