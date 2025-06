Vor kurzem haben wir über Wandertouren berichtet, die die Destillerie Scapa in Zusammenarbeit mit der Plattform outdooractive.com anbietet. Wer es auf den Orkneys noch individueller und vor allem betreuter mag, der findet dort mit Orkney360, geleitet und betreut von Chris Rickert, vielen auch als Organisator der Hanse Spirit in Hamburg bekannt, einen kompetenten Partner.

Was Orkney360 ist und was man Besuchern bietet, das finden Sie hier in der Pressemitteilung zusammengefasst:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

A Taste of Orkney: Geführte Touren zu den Hot Spots und Geheimtipps in Sachen Genuss in Orkney

Die kulinarische Seite der Orkney Inseln auf eine ganz besondere Art entdecken und erleben: Orkney360 macht es jetzt mit individuell zugeschnittenen und geführten Touren möglich. Der lokale Anbieter für Entdeckungen rund um das Thema Genuss bietet Besuchern der Inseln im Norden Schottlands die Möglichkeit, sich bequem zu Produzenten und Anbietern regionaler Produkte führen zu lassen.

Ob man sich für Bier, Whisky, Rum oder Gin interessiert, ob man erleben möchte, wo noch traditionell Getreide gemahlen oder Saft von lokalen Früchten gekeltert wird oder ob man sich für eine der vielen anderen kulinarischen Seiten der Orkney Inseln interessiert – das Angebot an Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten und zeitlicher Dauer ist vielfältig und wird auf individuelle Wünsche zugeschnitten.

Als Reiseplaner und persönlicher Tourguide verspricht Chris Rickert nicht nur Genuss vom Feinsten, sondern auch Informationen aus erster Hand und Blicke hinter so manche Kulisse. Seit 2002 hat er Orkney regelmäßig besucht, seit vier Jahren lebt er fest hier und betreibt das kleine BCB „Orkney Bed & Whisky“. Er weiß, wo der Fisch fangfrisch auf den Teller kommt und welcher Metzger das berühmte North Ronaldsay Lamm anbietet und was das Besondere bei den jeweiligen Destillen ist.

„Meine Oma Ilse sagte immer: ‚Chris, wir können überall sparen, aber nie an gutem Essen und Getränken.‘ Dieser Leitsatz zieht sich durch mein ganzes Leben und er ist auch Grundlage meiner Tourenplanungen,“

meint der gebürtige Deutsche, der vielen Spirituosenliebhabern auch als Veranstalter der Hamburger Messe Hanse Spirit bekannt ist.

Bis zu vier Personen umfasst eine Besuchergruppe, die Chris Rickert mit seinem Mini- Bus von einem Highlight zum nächsten fährt. Bei Besuchen von Brennereien entfällt für die Gäste also die leidige Frage: „Wer von uns fährt und darf nichts probieren?“ Start einer Tour ist am jeweils individuell ausgemachten Punkt auf Orkney Mainland, das Abholen direkt am eigenen Hotel, BCB oder auch aus den Häfen wo die Cruise Ships oder der Fähre anlegen ist möglich.

Über das Angebot an verschiedenen Touren, die jeweils noch nach persönlichen Vorlieben angepasst werden können, informiert die Webseite www.orkney360.com.