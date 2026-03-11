Diageo launcht weltweit Johnnie Walker Red Soul – der Johnnie Walker für Einsteiger in die Whiskywelt

Mit Johnnie Walker Red Soul macht Diageo eine Ankündigung wahr, die als Reaktion auf die geänderten Marktbedingungen vom CEO des Unternehmens, Dave Lewis, in Aussicht gestellt wurde: Mehr für den Massenmarkt zu arbeiten und dort neue Angebote zu schaffen.

“With a sweeter, smoother take on the original icon, Johnnie Walker Red Soul is designed to offer a more accessible Scotch for non-whisky drinkers.“

Johnnie Walker Red Soul basiert auf dem selben Fassfundus wie Johnnie Walker Red Label, ist aber eher in die süße und sanfte Richtung getrimmt. Das deshalb, weil laut Diageo laut einer Untersuchung ein Viertel der Menschen, die keinen Scotch trinken, durchaus Interesse an der Kategorie zeigen, aber auf der Suche nach süßeren Geschmacksrichtungen sind. Dementsprechend sprechen die Tasting Notes von Vanille, Caramel und eine sanfte Eichennote.

Auch zum Mixen soll der neue Blended Scotch Whisky sehr gut geeignet sein. Der Signature Serve von Johnnie Walker Red Sould ist eine Mischung mit Limonade, eine Prise Meersalz und eine Erdbeere als Garnitur.

Global Whisky Director John Williams sagt über den neuen Johnnie Walker Red Soul:

“Johnnie Walker Red Soul shows another side to whisky – softer, a bit sweeter and perfect for mixing. We see it as a great choice for those looking for a quality spirit at a more affordable price point.”

Der neue Johnnie Walker Red Soul Blended Scotch Whisky wird im Lauf dieses Monats weltweit in die Märkte eingeführt – sein UK Verkaufspreis liegt umgerechnet bei 28 Euro pro Flasche.