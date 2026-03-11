HintergrundIslandsIslay

Ardbeg House auf Islay laut The Times an der Spitze der 50 besten Hotels in UK

Die Übernachtungsmöglichkeiten bei der Isle of Raasay Distillery haben es auf den zweiten Platz geschafft

Es hat nur zwölf Zimmer – aber es trägt jetzt einen prestigeträchtigen Titel: Das Ardbeg House in Port Ellen auf Islay wurde von der Zeitung The Times zum Besten Hotel in UK gekürt und führt eine Liste von 50 Top-Hotels an.

Das Angebot im Ardbeg House ist nun wirklich komplett auf Whiskyliebhaber zugeschnitten – sei es mit der inkludierten Tour durch die Destillerie, die Islay Bar, in der fast jeder Whisky-Traum flüssige Wirklichkeit werden kann oder die Mini-Flasche Ardbeg, die in jedem Zimmer für die Gäste versteckt wird.

Und dass sich das Ardbeg House, ausgestattet vom Russell Sage Studio, wirklich sehen lassen kann, das beweisen diese Bilder hier.

Gleich an zweiter Stelle in der Liste steht eine andere, mit einer Destillerie assoziierte Unterkunft: Die Cabins und das Hotel bei der Isle of Raasay Distillery punkten ebenso mit ihrem Stil wie mit der atemberaubenden Aussicht, die man dort genießt. Alle 50 Hotels finden Sie hier gelistet.

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Die letzen beiden Karuizawa-Fässer von Sukhinder Singh erzielen 4,925 Millionen Euro in der Auktion bei Christie’s London
Nächster Artikel
Diageo launcht weltweit Johnnie Walker Red Soul – der Johnnie Walker für Einsteiger in die Whiskywelt

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -