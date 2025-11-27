Country Life: Eine Rezension des Ardbeg House auf Islay

Derr Konzern LVMH, dem auch die Brennerei Ardbeg gehört, hat ja in Port Ellen auf Islay das ehemalige Port Ellen Hotel aufgekauft, renoviert und unter dem Namen Ardbeg House wiedereröffnet. Man hat aus ihm ein Design-Hotel gemacht und dabei natürlich Ardbeg in den Mittelpunkt des Erlebnisses gestellt.

Country Life, ein dem ruralen Lebensstil gewidmetes Lifestyle-Magazihn aus UK, hat nun das Ardbeg House besucht und darüber eine recht positive Rezension geschrieben. Besonders aufgefallen ist, dass sich Designer Russell Sage auch den kleinen Details in dem 12 Zimmer offerierenden Hotel gewidmet hat und insgesamt immer wieder Konventionen auf intelligente Weise bricht:

Talk to Russell Sage for five minutes (impossible — those five minutes will inevitably extend to 50) and you’ll realise that flourishes such as those streaky bedpost serpents are anything but accidental. The hotel is full of them. The degree of thoughtfulness throughout is impressive — in the fabulous Islay Bar and Signature Restaurant on the ground floor as much as in the rooms upstairs. Concept design in hotels is a hit-or-miss business. This one’s a hit.

Dem Restaurant im Ardbeg House widmet sich der Artikel leider nicht, aber der Bar mit über 150 Whiskys schenkt er ein paar Zeilen. Und auch den Zimmerpreisen inklusive Frühstück: Sie starten im Winter bei 225 Pfund und schießen im Sommer auf beachtliche 420 Pfund hoch – auch für Islay definitiv kein Schnäppchen…